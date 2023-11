Il convegno “Dall’archivio agli archivi” anche in diretta streaming

Appuntamento al Museo Magma di Follonica o sul sito www.bibliotechedimaremma.it mercoledì 29 novembre dalle 10. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Follonica, con la consulenza scientifica dell’Isgrec. Gli insegnanti che seguiranno in presenza potranno ricevere crediti formativi



Follonica: È possibile seguire anche in diretta streaming sul sito www.bibliotechedimaremma.it il convegno “Dall’archivio agli archivi”, in programma domani, mercoledì 29 novembre, dalle 10 alle 17.30. L’evento, promosso dalla Rete Grobac, delle Biblioteche e degli archivi di Maremma e organizzato dal Comune di Follonica, centro di coordinamento per gli archivi provinciali, con la consulenza scientifica dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec), si terrà al Museo Magma di Follonica e vedrà la partecipazione di numerosi esperti, che contribuiranno a fornire ai partecipanti una formazione di base per la gestione dei propri archivi e dare vita un’occasione di scambio e confronto.

Dalle 10 alle 13, quindi, sono previsti saluti istituzionali dei rappresentanti di Regione Toscana e Soprintendenza archivistica per la Toscana, di Emiliano Rabazzi, presidente di Grobac, e Barbara Catalani, assessora alla Cultura del Comune di Follonica; “Introduzione al concetto di archivio” a cura di Leonardo Mineo, del dipartimento di studi storici dell’Università di Torino; “L’archivio comunale: osservazione, gestione, consultabilità” a cura di Eloisa Azzaro, direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto; dibattito.

Il convegno riprenderà alle 14 con i contributi di: Elena Vellati, responsabile dell’archivio dell’Isgrec e archivista della Rete Grobac, “Prospettive didattiche dell’uso dell’archivio”; Stefano Vitali, coordinatore della Commissione archivi e biblioteche dell’istituto nazionale “Ferruccio Parri”, “Archivi digitali, archivi in Rete”; dibattito.

Gli insegnanti che assisteranno al convegno in presenza potranno ricevere crediti formativi, grazie all’adesione dell’Isgrec all’istituto nazionale “Ferruccio Parri”, agenzia formativa accreditata dal Miur.

Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@isgrec.it e frontoffice@magmafollonica.it o chiamare i numeri 0564 415219 (Isgrec) e 0566 59027 (Museo Magma).