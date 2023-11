Il Consiglio comunale celebra la Festa della Toscana

Grosseto: Il 30 novembre è dedicato alla celebrazione della Festa della Toscana, un momento per riflettere sulle profonde radici di pace e giustizia del popolo toscano. Questa ricorrenza riveste un'importanza significativa preservare la memoria della storia della regione, in modo da attingere alle radici della sua tradizione di diritti e civiltà.

L'obiettivo è trasmettere alle generazioni future il ricco patrimonio di valori civili e spirituali che costituiscono l'identità della Toscana. Quest'anno, la celebrazione si concentra sul tema” "I Care", la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a cento anni dalla nascita di don Milani”.

Il Comune di Grosseto ha deciso di abbracciare questo tema coinvolgendo gli istituti scolastici della città in progetti dedicati che saranno resi noti a breve. Intanto, il 30 novembre, presso la sala consiliare in municipio, si terrà una lectio magistralis del professore e poeta David La Mantia. Il docente approfondirà i valori espressi da don Milani, sottolineando la loro sintonia con quelli della Toscana. “Per l'Amministrazione - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – è di primaria importanza sottoscrivere con convinzione gli impegni legati alla celebrazione della Festa della Toscana. È essenziale per noi esprimere chiaramente la nostra posizione sui princìpi che riguardano questo appuntamento. La dedica a don Milani mira a riaffermare i suoi insegnamenti, ancora straordinariamente rilevanti e attuali. Idee che meritano di essere portate all'attenzione di tutti, in particolare delle giovani generazioni delle nostre scuole".