Il Concerto di Natale degli Amici di Sticciano. Protagonista il Trio Lanzini

Grosseto: Sarà un’ulteriore occasione per ascoltare il Trio Lanzini, gruppo cameristico che sta già facendo molto parlare di sé in Italia e all’estero, il Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Amici di Sticciano in collaborazione con l’Associazione Amici del Quartetto e che vedrà protagonista il famoso trio “familiare” grossetano venerdì 29 dicembre alle ore 21 presso l’antichissima chiesa della Santissima Concezione a Sticciano Alto.

Formato dal clarinettista di lungo corso e di fama internazionale Giovanni Lanzini e dai propri figli Elisa al violino e Michele al violoncello, entrambi musicisti in carriera e docenti presso i licei musicali di Modena e Grosseto, il trio Lanzini propone un programma al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e presenta il clarinetto, strumento nato sul finire del 17° secolo (e che in quello successivo, anche grazie ad autori quali Haydn e Mozart diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato), in una formazione classica accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello. Il trio di Franz Joseph Haydn, già modernamente influenzato dal modello tardo settecentesco della forma-sonata, con il quale si apre il concerto è poi seguito da tre delle più belle arie di Mozart (trascritte probabilmente dall’autore stesso), lasciando quindi il passo sia al belcanto operistico con le belle fantasie su “Carmen” di Bizet e su “La Traviata” di Verdi, sia alla leggerezza dell’operetta di Lehar e terminando il concerto con un simpatico medley di brani natalizi, così da riuscire a ricreare quel clima intimo e rilassato tipico della musica da salotto ottocentesca.

L’Associazione Amici di Sticciano non è nuova ad eventi di questo genere, volti a valorizzare l’antico castello maremmano a due passi dalla città e per questo evento, ovviamente ad ingresso gratuito, ringrazia la disponibilità del parroco don Giorgio Nencini.