Il concerto di Giovanni Allevi si trasferisce al Teatro Moderno: confermato l’evento tanto atteso

Grosseto: La tappa grossetana del “Piano solo tour” del maestro Giovanni Allevi si sposta al Teatro Moderno di via Tripoli a Grosseto. Il concerto, in programma per domani, giovedì 5 settembre, alle 21.15, originariamente alla Cava di Roselle si terrà al teatro Moderno, a causa delle previsioni meteo avverse: per non rischiare il rinvio o l’annullamento di un evento tanto atteso – quella di Grosseto è una delle due sole date estive di Allevi – gli organizzatori hanno deciso di spostare l’evento al Teatro Moderno.

Restano quindi validi i biglietti già acquistati nel circuito Ticketone per assistere allo straordinario concerto del maestro Allevi che, dopo un’assenza di diversi mesi, ha ripreso la sua attività artistica dal febbraio scorso, quando, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ha presentato il singolo “Tomorrow”. Per poter procedere con la riassegnazione dei posti in base al settore acquistato, le biglietterie del Teatro Moderno saranno aperte dalle ore 19. Rimane invariato l’inizio del concerto alle ore 21.15, ma gli spettatori sono pregati di arrivare in anticipo per effettuare prima le operazioni per la riassegnazione del posto a sedere.

Giovanni Allevi, Il compositore classico ribelle, impegnato in un tour internazionale di pianoforte solo, continua a incantare il pubblico con le sue straordinarie note nei più prestigiosi e grandi teatri italiani. Le sue opere sono un viaggio emozionale che tocca corde profonde nell'animo di chi ascolta, mescolando virtuosismo tecnico con melodie avvolgenti e armonie suggestive. Ogni nota suonata dal maestro Allevi sembra raccontare una storia, trasportando il pubblico in mondi di bellezza e poesia creati dal loro vissuto, che danno vita a un happening collettivo ad ogni concerto.

Giovanni Allevi, musicista carismatico e poliedrico, compositore filosofo e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Diplomato in Pianoforte e composizione, è laureato in Filosofia.

Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento. Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino).





L’evento è organizzato da Ad Arte Spettacoli con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Per informazioni: info@adartesnc.191.it