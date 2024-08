Botta e risposta: Il comune risponde alle "sterili polemiche della sinistra"

La maggioranza consiliare del comune di Follonica risponde alla dura critica contro Buoncristiani da parte del Pd follonichese.

Follonica: "Prendiamo atto con sorpresa ed incredulità - risponde la maggioranza consiliare del comune di Follonica - di quanto sostenuto dall’opposizione, che ancora non si rassegna al fatto che la loro amministrazione, sia stata bocciata in modo chiaro ed incontrovertibile dalla cittadinanza. Oggi veniamo attaccati da chi ha condotto nell’immobilismo questa città per non aver messo mano ad un complesso assestamento di bilancio e al piano triennale delle opere pubbliche dopo neppure 2 mesi dalla proclamazione del Sindaco.

Sembra assurdo ma invece è così. Vogliamo ricordare al Pecorini e agli altri consiglieri di minoranza che la giunta è stata nominata da circa un mese e non accettiamo lezioni da chi, come la consigliera Stella, quando ebbe l’onore di fare l’assessore nella giunta Baldi, nei suoi primi 100 giorni promise di rivedere il Piano del traffico, di cui chiunque può apprezzarne l’insensatezza, senza invece fare alcunché e infatti siamo ancora qui ad attenderlo dopo 15 anni.

Inutile dire che l’attesa della risoluzione dei numerosissimi problemi che oggi ereditiamo è stata la cifra comune delle ultime tre amministrazioni comunali. E purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare proprio da questa stagione turistica che verrà ricordata come una delle peggiori degli ultimi 15 anni.

I motivi sono sicuramente molteplici - continua la maggioranza consiliare del comune di Follonica - , ma senza dubbio è uno dei tanti fallimenti di chi ci ha preceduto, troppo impegnato a curare i propri interessi esclusivi di partito anziché a pensare all'interesse generale cittadino. Proprio per questo, per il futuro, a differenza di quello che è stato fatto fino ad oggi, utilizzeremo i proventi della tassa di soggiorno per interventi a sostegno del turismo e decideremo come impiegarla a seguito di un percorso partecipato con le attività turistiche follonichesi.

Purtroppo la sinistra continua nelle sue sterili polemiche, prive di alcun fondamento politico e giuridico, nel vano tentativo di riaccreditarsi agli occhi della cittadinanza come forza politica credibile, confermando, invece, ancora una volta tutta la sua inidoneità al governo cittadino. Crediamo che sarebbe molto più opportuno che la minoranza si concentri a fare un'opposizione costruttiva, dando un contributo alla risoluzione dei problemi concreti, confrontandosi con onestà intellettuale e correttezza - conclude la maggioranza consiliare del comune di Follonica - , anziché contestare ogni provvedimento, nonostante questo sia chiaramente legittimo e corretto".

