Il Comune presenta “Il modello Castiglione della Pescaia” al panel sul Ben Vivere

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia partecipa al “Festival Nazionale dell'Economia Civile 2023” in qualità di protagonista del panel sul Ben Vivere.

Il Festival, giunto alla 5° edizione, si svolge dal 28 al 30 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Il titolo "Oltre i limiti. L'impegno che (ci) trasforma" individua gli obiettivi degli incontri di questa tre giorni: ragionare insieme, pubblico e privato, per trovare una risposta di economia civile alle sfide globali nell’era dell’intelligenza artificiale e della trasformazione sociale, confrontandosi sui temi della transizione ecologica e del ben vivere.

Il Sindaco Elena Nappi, che sarà presente nella giornata di sabato 30 settembre, illustrerà i programmi di sviluppo sostenibile portati avanti sul territorio, presentando “Il modello Castiglione della Pescaia”.

«La richiesta di partecipare a questo festival - dichiara il sindaco Elena Nappi - è arrivata tanto inattesa quanto gradita perché veder riconosciuto il lavoro svolto per il benessere del proprio territorio attraverso attività di miglioramento ambientale e presa di coscienza civica sulle azioni che facciamo, o non facciamo, quotidianamente gratifica gli sforzi messi in campo nel corso degli anni dall’amministrazione comunale ed evidenzia la riposta positività della comunità».

Dal 2019 Castiglione della Pescaia è Comune #plasticfree e tanti sono i progetti proposti e realizzati per la tutela e il rispetto dell’ambiente, la natura e il mare. Scelta da Legambiente per “Spiagge e fondali puliti” è una della 60 località italiane impegnate nella sensibilizzazione verso scelte green contro l’inquinamento marino e costiero; dall’estate 2020 nella Darsena di Castiglione e nel porto di Punta Ala c’è Seabin, un dispositivo utile a raccogliere rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre; due nuovi e potenti dispositivi per la raccolta dei rifiuti e delle plastiche in mare sono stati installati nel porto, il Pixie Drone che esplora piccole aree marine o lacustri alla ricerca di quei rifiuti plastici che galleggiano poco lontano dai pontili, e il dispositivo mangia-plastica Trash Collec’Thor, in grado di recuperare ogni tipo di rifiuto galleggiante quali bottiglie, sacchetti, mozziconi e microplastiche.

L’interesse del Comune di Castiglione della Pescaia è rivolto anche alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico. La Riserva Naturale della Diaccia Botrona è una delle paludi costiere più rilevanti d’Italia dichiarata Zona Umida di rilevanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar, e merita di essere salvaguardata.

Castiglione della Pescaia è anche un comune accessibile, dotato di una “Green beach”, una spiaggia attrezzata per disabili.

«Portiamo al Festival con grande orgoglio - conclude il sindaco - le nostre buone pratiche affinché siano da esempio e stimolo per altre comunità e contemporaneamente partecipiamo con grande interesse per imparare e trarre nuovi insegnamenti dalle realtà che popolano questo importante evento che si svolge in una delle cornici più incantevoli ed importante della Toscana come il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio».