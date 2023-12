Il Comune di Roccastrada presenta la seconda edizione de "Il Sentiero di Natale"

Si rinnova il suggestivo percorso natalizio, impreziosito da dipinti a tema sulle rotoballe e sui fusti degli alberi.



Roccastrada: Seconda Edizione del "Sentiero di Natale", un affascinante allestimento artistico nel centro del capoluogo con rotoballe a tema natalizio dipinte dall'artista Dario Vella, che al momento sta completando la realizzazione. Dopo il successo dell'anno precedente, l'Amministrazione Comunale ha scelto di riproporre questa iniziativa per animare il capoluogo durante le festività natalizie. “Il Sentiero di Natale” sarà visitabile dall’8 dicembre fino al 6 gennaio.

Le pittoresche rotoballe natalizie, strategicamente disposte in vari punti del centro abitato di Roccastrada, si trasformeranno in una straordinaria attrazione per bambini e adulti, permettendo loro di esplorare il cuore del paese attraverso un suggestivo percorso a tema natalizio, impreziosito da decorazioni insolite ed originali. Nel suggestivo contesto del parco del Chiusone, si aggiungeranno quest'anno anche dei graziosi soldatini schiaccianoci, ampliando ulteriormente l'esperienza festosa per i visitatori.

“'Vogliamo rilanciare l'idea di successo dello scorso anno – queste le parole dell’assessore Emiliano Rabazzi – arricchendo ulteriormente il percorso natalizio con le figure dei soldatini schiaccianoci, simbolo intramontabile delle festività, accanto ai vibranti disegni dell'artista Dario Vella sulle rotoballe. L'esperimento ha già catturato l'attenzione della comunità lo scorso anno, e quindi abbiamo deciso di ampliarlo con una maggiore varietà di decorazioni. Auspichiamo che questo allestimento continui a stimolare la curiosità di bambini e adulti che desiderano visitare Roccastrada durante le festività, esplorando questo affascinante percorso tra le vie del paese e immortalando il momento con una foto accanto ai caratteristici personaggi rappresentati”.

“'Nei prossimi giorni, - prosegue Rabazzi - promuoveremo questa iniziativa attraverso una campagna sui social media, incoraggiando i visitatori a scattarsi foto con le figure antropomorfe dipinte sulle rotoballe e a condividerle online utilizzando l'hashtag #sentierodinatale. Le foto raccolte saranno poi presentate in un album sulla pagina Facebook e Instagram del Comune, dando vita all'album fotografico "Sentiero di Natale 2023”.

“Il "Sentiero di Natale", un percorso natalizio realizzato a tema sulle rotoballe – queste le parole dell’artista Dario Vella -, nasce dall'idea dell'Assessore Emiliano Rabazzi, come spiega l'artista Dario Vella: 'Ho pensato di centrare il tema del Natale dando un ulteriore tocco bucolico, rappresentando non solo le classiche icone natalizie, ma anche una serie di personaggi con sembianze animali che abitano il nostro territorio, antropomorficizzandone gli atteggiamenti. Lo scopo è naturalmente quello di decorare ma allo stesso tempo di creare uno scorcio fantastico a tema con la cittadina di Roccastrada e la sua natura.”.

Chi è Dario Vella: nato a Piombino nel 1979, è un artista che ha iniziato la sua carriera negli anni novanta con i primi graffiti e ha sviluppato nel tempo una versatilità artistica lavorando su vari supporti e con diverse tecniche. Attualmente, lavora nel campo dell'arte occupandosi di riqualificazioni urbane, realizzando murales con spray e vernici giganteschi. Ha già collaborato in passato con il Comune di Roccastrada per la realizzazione di un murales in ricordo di Luciano Bianciardi e per la decorazione della "panchina rossa" nel capoluogo in collaborazione con la Commissione Parità e Pari Opportunità.