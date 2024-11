Il Comune di Montalcino aiuta i cittadini nel sostenere le spese relative ai servizi per l’istruzion

Servizio di ristorazione scolastica, abbonamento ’10 mesi studenti TPL’, Pacchetto Scuola, gestione dei servizi d’infanzia in concessione, il Comune di Montalcino va in aiuto alle famiglie degli studenti montalcinesi sostenendo una parte delle spese relative ai servizi per l’istruzione

Montalcino: Ogni anno, con una serie di bandi e contributi, il Comune di Montalcino aiuta le famiglie montalcinesi nel sostenere le spese dei propri figli per quanto riguarda i servizi scolastici e dell’istruzione. Dal servizio di ristorazione scolastica al contributo per la realizzazione dei progetti PTOF, il Comune compartecipa alle spese per un ammontare di circa 157mila euro.

Il particolare per il servizio di ristorazione scolastica sono stati messi a disposizione dall’amministrazione comunale circa 132mila euro a integrazione del costo pasto, per un totale del servizio pari a circa 292mila euro. Per quanto riguarda gli abbonamenti agevolati 10 mesi studenti TPL che il gestore del servizio di trasporto pubblico locale emette per il trasporto scolastico sul territorio comunale, il costo a carico della famiglia dello studente che usufruisce del servizio è di 90 euro; a fronte di un costo medio degli abbonamenti che va da un minimo di 260 euro ad un massimo di 400 euro circa (su base chilometrica) a fronte di circa 135 abbonamenti emessi con tipologia “abbonamenti agevolati 10 mesi studenti” per l’anno scolastico 2024/2025, le famiglie hanno partecipato per una cifra pari a 12.500 euro mentre il Comune ha integrato, con risorse proprie, per più di 30 mila euro. Il ‘Pacchetto scuola’, attraverso il quale la Regione Toscana mantiene l’impegno volto a sostenere il diritto allo studio scolastico stanziando benefici economici a favore delle studentesse e degli studenti con famiglie a basso reddito, ha trovato un impegno nel bilancio comunale di 21mila euro, di cui 11mila euro risorse della Regione Toscana e 10mila euro risorse dell’amministrazione comunale da distribuire tra le domande beneficiarie del contributo.

Il Comune di Montalcino inoltre contribuisce alla gestione dei servizi d’infanzia in concessione, ovvero dei Nidi d’Infanzia “Piccolo Principe”, “Chicchi d’uva” e “La Giostra” con un impegno di spesa annuo pari a più di 89mila euro. Contribuisce inoltre alle spese di funzionamento per l’Istituto Comprensivo Insieme per un ammontare di 5mila euro annui e infine contribuisce alla realizzazione dei progetti PTOF relativamente alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi di infanzia, alle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondarie di I° e II° grado, dei plessi scolastici di Montalcino, Torrenieri e Montisi, con una compartecipazione, per l’anno scolastico 2024/2025 di quasi 22mila euro.

Dati importanti che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione verso il settore scolastico e dell’istruzione, andando a confermare il proprio sostegno ai progetti didattici, ma anche alle famiglie nell’accedere ai servizi offerti. Azioni che sono frutto anche di un constante dialogo e coordinamento da parte del Comune con le scuole del territorio per offrire continui servizi e supporti mirati.