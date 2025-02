Aperta la manifestazione d’interesse per aderire e ottenere gli incentivi

Cecina: Il Comune di Cecina partecipa con i propri impianti fotovoltaici per 10 milioni di kWh all’anno. Lunedì 10 febbraio incontro pubblico per illustrare i benefici e rispondere alle domande E’ in fase di costituzione la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) dell’area vasta. Capofila del progetto europeo è la Provincia di Livorno: nella Costa degli Etruschi hanno aderito, oltre al Comune di Cecina, quelli di Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Rosignano, Castellina, Riparbella, Marciana.

Cos’è una CER?

Una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. Possono farne parte:

Privati produttori di energia, quindi proprietari di impianti fino a 1 Megawatt di potenza di picco

Produttori-consumatori, ovvero privati (o piccole e medie imprese) che possiedono un proprio impianto di produzione di energia rinnovabile della quale consuma una parte.

Consumatori, chi non ha un proprio impianto di produzione energia ma, ovviamente, ne consuma.

“Le Comunità Energetiche - spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Alessandro Bechini - favoriscono e premiano l’autoconsumo, portano benefici per l’ambiente perché incentivano il ricorso a energie rinnovabili, benefici per la rete elettrica, perché consentono di consumare energia ‘a km zero’ e ridurre quindi perdite e costi di gestione, benefici per le persone, perché attraverso gli incentivi si contrastano la povertà energetica e i rincari, consentendo alla fine un risparmio sulla bolletta”.

L’adesione alla CER non comporta alcun cambiamento, nè di fornitore nè sull’impianto stesso.

La CER ottiene degli incentivi in base alla quota di energia autoconsumata, quindi messa in rete e condivisa tra i soci, e questi incentivi verranno suddivisi tra gli aderenti (consumatori e produttori).

Il Comune di Cecina ha aperto la manifestazione d’interesse in questa fase propedeutica alla costituzione della CER: chi è interessato è invitato ad inviare la propria adesione entro il 14 febbraio (bando pubblicato all’Albo Pretorio e nella home del sito istituzionale). Possono aderire tutti, consumatori e proprietari di nuovi impianti (e impianti in fase di realizzazione).

“Il Comune di Cecina aderisce mettendo nella Comunità Energetica tutti i propri impianti fotovoltaici appena realizzati e in fase di allaccio - sottolinea Bechini -. Parliamo di una produzione potenziale di circa 700 kW di picco, che corrispondono a 10 milioni di kWh prodotti all’anno”.

Per rispondere ad eventuali dubbi e fornire chiarimenti il Comune ha organizzato un incontro pubblico: lunedì 10 febbraio alle ore 18 al Palazzetto dei Congressi.