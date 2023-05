Attualità Il Comune cerca un gestore per i centri estivi 30 maggio 2023

Redazione Sul sito dell’ente tutte le informazioni necessarie per partecipare alla manifestazione d’interesse. Il procedimento è aperto fino a giovedì 15 giugno Scarlino: Il Comune cerca un gestore per i centri estivi dedicati ai piccoli dai 3 ai 12 anni. Il progetto “Scarlinando” durerà da luglio ad inizio agosto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30. Per affidare il servizio è stata aperta una manifestazione d’interesse: la partecipazione è aperta fino a giovedì 15 giugno. Le informazioni sul procedimento sono a disposizione sul sito dell’ente (www.comune.scarlino.gr.it) nella sezione “Bandi e gare” o all’Albo pretorio. La domande dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it. L’affidamento diretto durerà il tempo necessario allo svolgimento dei centri estivi e ha un importo di circa 22mila euro. Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare Carla Brunese al numero 0566 38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it. Seguici





