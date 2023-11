Il Comune aderisce alla Giornata contro lo spreco alimentare e coinvolge le scuole

Grosseto: Il Comune, su impulso dell'assessorato all'Istruzione guidato da Angela Amante, aderisce alla Giornata contro lo spreco alimentare. Mercoledì 29 novembre, le mense scolastiche saranno coinvolte in un progetto di sensibilizzazione.

Parteciperanno all’iniziativa le scuole primarie di via Monte Bianco e di via Adamello e le scuole d’infanzia di via Brigate Partigiane e di via Lago Maggiore. Tutti gli scarti del pranzo saranno pesati e differenziati e sarà organizzato un laboratorio per verificare la quantità di cibo che viene sperperata nelle mense. Nell'occasione, i bambini prepareranno degli elaborati sullo spreco alimentare e il più significativo verrà poi diffuso sul sito del Comune. “Abbiamo pensato di aderire a questa importante giornata con un'iniziativa ad hoc – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante - per sensibilizzare i più giovani su un tema importante come è quello dello spreco alimentare. La speranza è che grazie a questo tipo di esempi i bambini crescano molto più consapevoli del fatto che il cibo è un bene prezioso, non scontato e che deve essere consumato in modo corretto evitando così i possibili sprechi. Ringraziamo le scuole che hanno aderito al nostro progetto. Siamo fiduciosi sulla buona riuscita della giornata e contiamo di poterla ripetere anche negli anni a venire”.