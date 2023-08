Eletti all’unanimità i nuovi rappresentanti: a Luciano Calì il ruolo di coordinatore, affiancato da Emanuela Raponi (vice coordinatrice), Italo Mazzoli ed Annamaria De Angelis



Grosseto: Il Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute si rinnova. Nei giorni scorsi, l’organismo previsto dalla legge regionale, si è riunito per eleggere i nuovi rappresentanti. Con una decisione unanime da parte dell’assemblea è stato eletto nel ruolo di coordinatore Luciano Calì (Working Class Hero odv), in quello di vice coordinatrice Emanuela Raponi (Federconsumatori), affiancati, in rappresentanza del Comitato di partecipazione dell’azienda Usl Toscana sud est, da Italo Mazzoni ed Annamaria De Angelis.

Nel corso dell’assemblea è stata confermata la partecipazione delle nove associazioni che fanno parte del Comitato di partecipazione (previsto dalla legge regionale 75/2017 e dalla delibera di giunta 177/2018) che ha compiti di coinvolgimento della popolazione, consultazione e indirizzo nelle scelte legate all’organizzazione e all’erogazione dei servizi sociali e socio sanitari territoriale.

Si tratta delle associazioni Abio Grosseto onlus (rappresentata da Stefania Guarrera), Acat Grosseto Green (Simonetta Zammarchi) Aido Grosseto (Sofia Nappo), Alice Toscana sezione di Grosseto (Annamaria De Angelis), Auser volontariato territoriale di Grosseto (Franco Miglianti), Avo – Associazione volontari ospedalieri (Lorena Lorenzoni), Cittadinanzattiva Toscana onlus (Maria Platter), Federconsumatori Grosseto (Emanuela Raponi), Working Class Hero odv (Luciano Calì). Ad integrare la composizione i rappresentanti supplenti, Vera Bartalucci, Alfonso Brescia, Daniela Castiglione, Cristina Cardarelli, Vittorio Cinelli, Miria Geppetti, Massimiliano Grimaldi, Italo Mazzoli, Maria Rita Salemme.

“Con l’istituzione dei comitati di partecipazione – spiega il coordinatore Luciano Calì – la Regione Toscana riconosce la centralità del rapporto con i cittadini e i loro rappresentanti e identifica, nel contributo delle associazioni di volontariato, promozione sociale e tutela dei diritti, un indispensabile momento di collaborazione e confronto. Il nostro Comitato, che rappresenta i cittadini dell’area Amiata Grossetana, Colline metallifere e Grossetana, continuerà ad impegnarsi per svolgere queste importanti funzioni”.

Nel corso del nuovo mandato, che ha durata quinquennale, rimane aperta la possibilità per le organizzazioni di volontariato e tutela, per le associazioni di promozione sociale operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque in settori attinenti alla promozione della salute ed ai corretti stili di vita, di sottoscrivere nuovi protocolli e richiedere l'adesione al Comitato di partecipazione.

“Durante la seduta inaugurale del nuovo mandato quinquennale – aggiunge Calì - è emersa, coralmente, la volontà di tutte le associazioni a collaborare per realizzare con maggiore determinazione, negli ospedali come nei servizi territoriali, la propria attività a sostegno delle cittadine e dei cittadini sul piano dell'accoglienza, dell'informazione e della facilitazione all'accesso. Una condivisione d'intenti indirizzata a recuperare la dimensione umana e solidale della cura, facilitando una fruizione consapevole dei servizi sociali e sanitari”.

Ai neo eletti sono arrivati gli auguri da parte della coordinatrice uscente Maria Platter e quelli della direzione del Coeso Società della Salute: “La collaborazione con le associazioni del territorio è preziosa e per questo auguro al Comitato di partecipazione e a tutti noi un buon lavoro”, conclude la direttrice Tania Barbi.