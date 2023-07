Il Circolo Pattinatori ringiovanisce la rosa con il capitano della nazionale U19

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ringiovanisce la rosa con l’arrivo di Matteo Cardella, viareggino, classe 2004, capitano della nazionale under 19. Ha iniziato a giocare con il Centro Giovani Calciatori, è tesserato con la Pumas Viareggio, nella stagione 2022-2023 ha messo a segno 8 reti in trentuno incontri disputati con il Montecchio Precalcino, mentre a Sarzana ha firmato una rete in 26 incontri. Durante l’anno ha comunque segnato altre 97 reti tra serie A2, coppa Italia di serie B e campionato U19. Un talento che in Maremma potrà completare la sua maturazione per entrare nella rotazione della “Big Red Machine”.

«E’ un’ esperienza nuova, sono sicuro che sarà molto bella - esordisce Matteo Cardella - il Grosseto ogni anno sorprende tutti e fa sempre un passo avanti, fino ad arrivare in semifinale di campionato e coppa Italia e uscire ai rigori in Coppa WSE. Sono molto entusiasta che Grosseto abbia pensato a me. Sono già carico per questa nuova esperienza».





Cardella parla anche delle sue caratteristiche in campo: «Mi piace partire dalla metà campo, puntare l’avversario per creare superiorità numerica, adoro il gioco di squadra e saprò adattarmi a quello che dice mister Michele Achilli».

Il neo biancorosso ha tre idoli, Rinaldo Ventura e due viareggini come lui, Mirko e Alessandro Bertolucci, «per me sono degli dei», ma non se la sente di indicare una preferenza per la sua nuova squadra: «Ci sono tanti giocatori che si sono fatti vedere e hanno contribuito ad amalgamare la squadra e il gioco. Sono contento di averli come compagni. Sono tutte bravissime persone oltre a bravissimi giocatori. La prima conoscenza del centro sportivo e della città è andata bene, spero di trovarmi bene».

Matteo Cardella si presenta a Grosseto con un bel biglietto da visita, la storica finale al Mondiale under 19 in Argentina: «E’ stata un’avventura fantastica coronata con un secondo posto, abbiamo giocato davanti a decine di migliaia di persoe ed è stato bello giocare con compagni del genere, un grande gruppo. Il Mondiale Under 23 il mio prossimo obiettivo, oltre a contribuire alle vittorie del Cp».

«Nonostante la giovanissima età – aggiunge il presidente Stefano Osti – abbiamo messo a disposizione di Michele Achilli un giocatore di grande esperienza, che ha già disputato due campionati di massima serie, a Sarzana e a Montecchio Precalcino. Il futuro è dalla parte di Matteo, che completerà gli studi di scuola superiore nella nostra città e nel contempo darà una mano a confermare i grandi risultati ottenuti nella passata stagione. Per Cardella l’arrivo a Grosseto è sicuramente un trampolino di lancio per una carriera folgorante».

Il massimo dirigente biancorosso mette in evidenza una predisposizione del neo biancorosso: «E’ molto portato a insegnare questo sport, come Saavedra, Paghi e Franchi, e potrà essere d’aiuto allo staff tecnico per la crescita delle piccole leve».