Il Circolo Pattinatori Edilfox alla ricerca della decima vittoria in A1

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox, dopo essere tornato alla vittoria dopo un mese e mezzo (e quattro pareggi) con cinquanta minuti di grande classe, è di scena sabato sera (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) sulla pista del Montecchio Precalcino, quintetto che lotta per la salvezza, penultimo in classifica con 9 punti (due vittorie e tre pareggi), tutti conquistati davanti al pubblico amico. Un match da non sottovalutare per i ragazzi di Michele Achilli che hanno la possibilità di consolidare la posizione in classifica, avendo dalla loro anche un calendario favorevole, che propone dopo il match di sabato una gara casalinga contro il Monza, in programma il 15 marzo, dopo il match di ritorno con il Bassano in WSE Cup.



«Siamo reduci da una straordinaria prestazione contro il Sarzana – sottolinea l’allenatore biancorosso Michele Achilli – La squadra è andata a mille, mercoledì aveva tanta voglia di tornare alla vittoria e ha disputato una delle gare più belle dell’anno».

«Non abbiamo però il tempo di gioire – prosegue Achilli – ci aspetta una gara piena di insidie. Il Montecchio Precalcino è una formazione che in casa si trasforma. I veneti sono riusciti a battere il Forte dei Marmi e hanno imposto il pareggio a Valdagno e a Lodi, contro il quale sono stati in vantaggio anche per 4-2. Servirà umiltà, concentrazione e la solita determinazione per portare a casa un successo che ci potrebbe permettere di approfittare del big match tra Forte dei Marmi e Lodi».

Achilli chiede insomma ai suoi di continuare ad esprimersi ai massimi livelli, senza porsi limiti. La vittoria contro l’ambizioso Sarzana ha permesso di agganciare il quarto posto e Saavedra e compagni in Veneto scenderanno in campo per ottenere la decima vittoria di una stagione fino a questo momento straordinaria. Mercoledì sera il Circolo Pattinatori ha giocato con continuità per cinquanta minuti e finalmente è riuscito a sferrare il colpo del ko, andando per due volte a segno in inferiorità numerica e chiudendo con un bottino ragguardevole contro un’avversaria di alta classifica.





I precedenti. Tra Montecchio e Grosseto c’è un solo precedente nella massima serie, quello dello scorso 8 ottobre alla pista Mario Parri, un incontro concluso sul 6-4 (primo tempo 3-2) per Saavedra e compagni, costretti a recuperare lo 0-2 iniziale, firmato da Vega e Posito. L’Edilfox ha vinto anche l’unica gara (il ritorno è stato annullato per il Covid) disputata nella stagione di serie A2 2019-2020. Il 6-3 finale maturò con le doppiette di Gemignani e Buralli e le reti di Gucci e Battaglia.

I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella

Il programma della 18ª giornata: Tierre Chimica Montebello-Telea Medical Sandrigo, Gamma Innovation Sarzana-Galileo Follonica, Montecchio Precalcino-Edilfox Grosseto, TeamServiceCar Monza-Ubroker Bassano, GDS Impianti Forte-Amatori Wasken Lodi, C.G.C. Viareggio-Engas Vercelli, Hockey Trissino-Why Sport Valdagno.

La classifica: Trissino 45; Lodi 34; Forte dei Marmi 33; Grosseto e Follonica 32; Sarzana e Bassano 30; Vercelli 25; Monza e Valdagno 17; Sandrigo 15; Viareggio 10; Montecchio Precalcino 9; Montebello 7.