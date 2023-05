Il Circolo Pattinatori domenica a Trissino per riaprire subito la semifinale scudetto

Grosseto: Si trasferisce in Veneto la semifinale scudetto tra Trissino e Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto. Domenica pomeriggio alle 18 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) i ragazzi di Michele Achilli, renderanno la visita ai campioni d’Italia, con l’obiettivo di provare a rimettere in parità la serie.

Si riparte dal 3-1 in gara1 a Follonica per il quintetto di Alessandro Bertolucci, maturato al termine di una partita bellissima, giocata praticamente alla pari dalle due formazioni che si è sbloccata solamente all’inizio del secondo tempo con un gol in contropiede della stella Giulio Cocco.

L’Edilfox ha cercato con grande insistenza la via della rete ma ha trovato sulla sua strada un portiere insuperabile come Stefano Zampoli (il gol di Mount ha interrotto l'imbattibilità che durava da 147 minuti) e un gruppo di giocatori di gran classe che dopo aver sofferto la vivacità dei biancorossi è riuscito a colpire al momento giusto, sfruttando le poche concessioni della difesa grossetana. «Già il fatto che la gara sia stata sullo 0-0 per quasi 30 minuti - dice Michele Achilli - dimostra la valenza della nostra partita. fino alla rete di Cocco i protagonisti sono stati i due portieri, con Menichetti sempre attento e pronto. Sono contento a metà: abbiamo subito solo due reti, perché la terza è arrivata quando cercavamo il 2-2 con cinque uomini, dall’attacco più esplosivo d’Italia, mi rende felice per la qualità del gioco ma mi rattrista per il fatto che potevamo in diverse occasioni portare la partita ai tempi supplementari».

«Questa sconfitta - aggiunge Achilli - non ci deve però scoraggiare, ma anzi stimolare per cercare di fare bene nelle due partite che avremo a Trissino, cercando almeno un successo che ci possa portare di fronte al nostro straordinario pubblico sabato prossimo in gara4». La serie tra Trissino e Grosseto prevede infatti la disputa di gara3 mercoledì prossimo sempre in Veneto e se il biancorossi dovessero vincere una delle due partite potrebbero cercare di rimettere la serie in parità nuovamente alla pista Armeni fra una settimana, sapendo di poter contare almeno sulle 700 persone che hanno seguito i ragazzi in riva al golfo Franchi è apparso completamente recuperato per cui il Grosseto si presenterà in pista con Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Cabella, Bardini.

Il programma delle semifinali. Gara1: Forte dei Marmi-Lodi 5-1; Grosseto-Trissino 1-3. Gara2: sabato alle 20,45 a Lodi, domenica alle 18 a Trissino. Gara3: 17 maggio a Trissino e Lodi; ev. gara4 20 maggio a Grosseto (Follonica) e Forte; ev. gara 5 a Trissino e Lodi.