Il Circolo Pattinatori a Follonica per pareggiare i conti nel quarto di finale

Grosseto: Riprende domenica sulla pista Antonio Armeni, al Capannino, il derby tutto maremmano nei quarti di finale. Gli azzurri follonichesi si sono aggiudicati gara1 di misura (4-3), al termine di una gara bellissima, vibrante fino all’ultimo secondo, con il Circolo Pattinatori Grosseto che recrimina per aver subito le due reti decisive nel giro di 23 secondi, all’inizio della ripresa, e per non essere riuscita nel finale di gara a sfruttare alcune occasioni che avrebbero permesso di disputare almeno i tempi supplementari, il rigore di De Oro, a 1’51 dalla fine, e i tiri a porta spalancata di Franchi (che lamenta anche un evidente fallo in area) e Saavedra.







«Abbiamo perso solo il primo set – dice l’allenatore biancorosso Michele Achilli – ne potrebbero mancare ancora due, vediamo come vanno le cose. Torniamo in campo dopo appena quattro giorni da una gara bella e per certi versi sfortunata per i nostri colori, per alcune occasioni mancate nel finale, ma i ragazzi hanno ritrovato serenità e convinzione di poter fare una bella partita. Le quattro espulsioni? Fanno parte del gioco e in un derby possono succedere».

«Andiamo a Follonica – prosegue mister Achilli – consapevoli di poter dire sicuramente la nostra e di poter dare fastigio a un avversario che ha vinto in via Mercurio con giocate di gran classe. Serviranno un pizzico di fortuna e di coraggio in più per pareggiare i conti».





In caso di vittoria biancorossa, si tornerà in pista mercoledì sera alle 18, sempre al Capannino. Domenica pomeriggio Saavedra e compagni potranno contare sull’appoggio dei propri tifosi. Un gruppo arriverà in riva al golfo con un pullman messo a disposizione dalla società, con partenza da via dell’Oro. Gli sportivi si ritroveranno alle 16,30, per partire alle 16,45. Un’iniziativa voluta dal presidente Stefano Osti per dare agli appassionati di raggiungere Follonica con tranquillità con l’obiettivo di far sentire la propria voce a sostegno dei ragazzi.

Non ci sono novità di formazione rispetto alla gara disputata mercoledì sera alla pista Mario Parri, per cui il tecnico Michele Achilli ha convocato: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.

(foto Aurelio Figliuolo)