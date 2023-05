"Il caso Lingstrom". Il nuovo libro di Melissa Sinibaldi

Grosseto: E’ stato presentato venerdì 5 maggio nel Piano Nobile del villino Pastorelli a Grosseto sede della società Fidia, il nuovo romanzo di Melissa Sinibaldi “il caso Lingstrom”. Insieme all’autrice, ha dialogato Gianni Bartolini il quale l’ha accompagnata con una breve performance teatrale. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice fiorentina Porto Seguro Editore con cui l’autrice ha già pubblicato il romanzo “La stanza del buio” (2019) e "Tutta colpa di Dubai" (2021).







La donna torna protagonista in questo romanzo giallo da leggere tutto d’un fiato. Mary è una detective inflessibile e stakanovista che lavora nella contemporanea Liverpool. Dopo aver affrontato eventi burrascosi e tristi nel corso della sua vita, decide di concentrarsi esclusivamente sulla sua professione. La sua routine viene interrotta quando viene trovato il cadavere di una giovane donna, senza documenti o impronte digitali. Quando scopre che la vittima è la figlia di uno degli uomini più potenti della città, Mary deve superare ostacoli e peripezie per trovare il colpevole, mentre affronta la pressione del suo capo esigente e dell’aggressiva stampa locale. Il suo amico Marc la sostiene durante la complessa e intricata indagine, dove i colpi di scena sono dietro l’angolo e in una realtà dove nulla è come sembra. Riuscirà Mary a risolvere questo misterioso enigma e a scoprire tutta la verità?





Il libro è disponibile mediante sito web della casa editrice Porto Seguro al link www.portoseguroeditore.com su ordinazione presso tutte le librerie e acquistabile su tutte le piattaforme online.