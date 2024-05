Il Caseificio Sociale Manciano fra i protagonisti di Cheese Saturnia

Manciano: Ci sarà anche il Caseificio Sociale Manciano a Cheese Saturnia, la tre giorni di enogastronomia, musica e tradizioni in programma da venerdì 10 a domenica 12 maggio nel borgo della frazione di Manciano. L’appuntamento vedrà protagonista i formaggi del Caseificio Sociale Manciano, legati al territorio di produzione da oltre 60 anni, accanto ad altri sapori locali quali vino, olio d’oliva, miele e altri prodotti maremmani che uniranno gusto e tradizioni.



La manifestazione sarà arricchita da musica dal vivo, passeggiate fra storia e cultura e animazione per tutte le età. La tre giorni, inoltre, rafforzerà il legame fra Manciano e l’arte casearia dopo il riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre come ‘Città del Formaggio ONAF’, valore aggiunto per le produzioni casearie presenti e radicate nel contesto sociale e produttivo locale a partire dal Caseificio Sociale Manciano.