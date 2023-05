Sport Il Big Mat Bsc non passa in gara uno contro il Nettuno 20 maggio 2023

Redazione Si è chiusa con il risultato di 5-2 il match di recupero allo stadio Steno Borghese

Grosseto: La prima partita della stagione che, dopo il rinvio per maltempo, si è ritrovata ad essere lo scontro al vertice del girone D ha visto il Nettuno imporsi contro il Big Mat Bsc Grosseto per 5-2. Arriva dunque la prima sconfitta stagionale per il roster biancorosso che ha siglato i suoi due punti con Piccini e Backstrom. Gara due si giocherà questa sera, alle ore 20, sempre allo stadio Steno Borghese di Nettuno. Successione punti Big Mat Bsc Groseto: 100 100 000 Nettuno 1945: 121 100 000 Battitori Big Mat Bsc Groseto: Piccini 3 (1/4), Diaz 5 (2/4), Rodriguez Reyes 6 (2/4), Scull Zayas DH (0/4), Backstrom 2 (1/4), Cinelli 9 (2/2, Milli 1/2), Pasquini Sweed 8 (0/2, Funzione 0/2), Luciani 4 (0/3, Secinaro 0/1), Cappuccini 7 (1/3); Nettuno 1945: Sellaroli 8 (2/5), Grimaudo 9 (1/3), Rosa Paniagua 7 (1/4), Mercuri 6 (2/4), Annunziata Nino 3 (0/4), Zazza 5 (1/3), Scerrato DH (0/3), Trinci 2 (1/4), Barbona 4 (0/1, Giordani 0/1). Lanciatori Big Mat Bsc Groseto: Sireus (L, 2.0 Ip, 6 H, 4 R, 4 Er, 1 Bb, 2 So), Artitzu (5.0 Ip, 1 H, 1 R, Er, 4 Bb, 7 So), Mega (1.0 Ip, 1 H, 1 So); Nettuno 1945: Pecci (W, 9.0 Ip, 10 H, 2 R, 2 Er, 8 So). Arbitro capo: Valfrido Migliorini - Arbitro 1B: Marco Taurelli Foto di Michele Guerrini. Seguici





