Il bel canto protagonista del prossimo “I Concerti del Granduca”

Proseguono con successo “I Concerti del Granduca” aspettando “Music & Wine”. Sul palcoscenico delle Terme Marine Leopoldo II una giovane e promettente soprano, una pianista in carriera e i quadri di Andrea Ferrari e il suo universo femminile. Un programma tutto dedicato al bel canto, da Puccini al Musical.

Grosseto: Mentre ancora si continua a parlare dei giovanissimi talenti della famiglia Nese che sabato scorso hanno letteralmente rapito e ammaliato il pubblico con la propria bravura e simpatia, I Concerti del Granduca, prima parte del cartellone di “Music & Wine” dell’Associazione Amici del Quartetto con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini tornano con il proprio terzo appuntamento sabato 2 luglio alle 21,15 nella magica atmosfera della piscina delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Questa volta saliranno sul palcoscenico le due musiciste siciliane Veronica Cardullo, giovane e già affermata soprano e la pianista di fama internazionale Diana Nocchiero con il programma “Sulle ali del canto… dall’opera al musical”, una carrellata di arie molto conosciute che ruotano dapprima attorno ai personaggi femminili di Giacomo Puccini (Quando men vo, O mio babbino caro, Tu che di gel sei cinta) per poi arrivare ai più famosi musical di Andrew Lloyd Webber con brani indimenticabili quali “Memory” da “Cats” o “Pensami” da “Il fantasma dell’opera”, non senza un doveroso omaggio alla musica del cinema di Ennio Morricone (Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America). Un programma insomma estremamente accattivante e raffinato che si sposerà perfettamente con l’universo femminile pittorico dell’artista grossetano Andrea Ferrari, già molto noto in ambito nazionale e internazionale, che allestirà attorno all’area spettacolo una mostra di alcune fra le sue più importanti opere.



Laureata a pieni voti in canto lirico e in violino, Veronica Cardullo si classifica ben presto ai primi posti di importanti concorsi lirici nazionali e internazionali e frequenta corsi di alto perfezionamento che la portano poi ad esibirsi sui più importanti palcoscenici sia in Italia che Spagna, Germania, Svizzera, Austria. Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “Vivaldi” di Novara, Diana Nocchiero si è in seguito perfezionata con i più grandi nomi del pianismo internazionale. Ha tenuto numerosissimi concerti sia come solista che in formazioni cameristiche praticamente in tutto il mondo, registrando per RAI, BBC, ORF, RTVE Espana, TRT3 Tuchia oltre a numerose altre emittenti. Regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali e come docente in varie Master Class in Conservatori e Accademie, è docente di pianoforte presso il Conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta.

L’ingresso al concerto è gratuito su prenotazione contattando direttamente l’Associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche SmS e WhatsApp) o per email (amiquart@gmail.com) oppure contattando la direzione delle Terme al numero 0564.010100