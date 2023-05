Sport Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli fa doppietta sul campo del Nettuno Due 15 maggio 2023

Redazione Grosseto: Uscirà dai recuperi in programma nel prossimo fine settimana la seconda formazione del girone D qualificata per la poule scudetto. Un posto è già stato preso dal Bsc Grosseto, l'altro se lo giocano Spirulina Becagli Grosseto e Nettuno 1945.

Il Bbc Grosseto domenica ha vinto entrambe le sfide disputate sul campo del Nettuno Due, 3-2 al 10° e 12-4 i finali. Nel confronto del mattino i ragazzi di Jairo Ramos hanno sofferto i lanciatori Sabatini e Taschini, ma al supplementare hanno messo a segno il punto della vittoria su un lancio pazzo. Nel secondo incontro i laziali hanno tenuto testa al Bbc per quattro inning, poi con un attacco finalmente esplosivo con 17 valide Biscontri e compagni hanno ribaltato la situazione e nel finale hanno dilagato, grazie anche a Herrera, autore di un triplo da tre punti all'8° Gara1, Nettuno2-Spirulina Becagli 2-3 al 10° inning. SPIRULINA BECAGLI: Tomsjansen 8 (1/4), Vaglio 4 (0/2), Martini 5 (2/5), Herrera 6 (1/3), Pizzoli 2 (1/5), Chelli 9 (2/3), Biscontri 3 (0/5), Sarrocco 7 (0/4), Carletti bd-1 (0/4). NETTUNO2: Visalli 7 (0/3), Ludovisi 2 (0/2), Cianfriglia bd (0/4), De Angelis 6 (1/3), D’Alessio 3 (2/3) (Visalli 1/1), Di Persia 5 (1/4), Piras 9 (2/4), Lo Rillo 4 (0/4), Ubani 8 (0/2) (Mazzanti 1/1). ARBITRI: Menicucci e Morini. PUNTI: Grosseto 000.000.200.1: 3 (7bv-1e); Nettuno2 100.000.010.0: 2 (8bv-1e) LANCIATORI: Sabatini 4.1rl-2bv-4bb-2so, Taschini (p.) 5.2rl-5bv-3bb-5so, Cozzolino 6.2rl-4bv-3bb-4so, Bulfone 1rl-2bv-1bb-2so, Carletti (v.) 2.1rl-2bv-1bb-0so. NOTE: doppio Tomsjansen, Martini, Herrera. Gara2, Nettuno2-Spirulina Becagli 4-11 SPIRULINA BECAGLI: Tomsjansen 8 (2/4), Vaglio 4 (3/4), Martini 5 (2/3), Herrera 6 (2/4), Pizzoli 3 (3/4), Chelli 9 (0/4) (Carletti 0/1), Biscontri 2 (2/4), Sarrocco bd (2/5), Franceschelli 7 (1/5). NETTUNO 2: Riccardo Visalli 7 (0/4) (Sabatini 0/1), Ludovisi 2 (0/3), Cianfriglia bd (1/5), De Angelis 6 (0/3), Francesco Visalli 3 (1/4), Di Persia 5 (1/4), Piras 9 (1/3), Lo Rillo (2/4) 4, Mazzanti 8 (1/3). ARBITRI: Morini e Menicucci. PUNTI: Bbc Grosseto 001.030.340: 11 (17bv-1e), Nettuno 001.100.200: 4 (7bv-3e) LANCIATORI: Guardia Villa (p.) 6rl-10bv-3bb-7so, Polanco 1.2rl-5bv-2bb-0so, Messina 1.1rl-2bv-0bb-2so; Noguera (v.) 7rl-7bv-3bb-6so, Hidalgo 2rl-0bv-0bb-1so. NOTE: triplo Herrera; doppio Piras, Tomsjansen I risultati del girone D: Farma Crocetta – Big-Mat Grosseto 1-10, 4-12; Nettuno 1945 – Sala Baganza 10-0 (7°), sosp. al 2°. Domenica: Nettuno2 – Spirulina Becagli Grosseto 2-3 (10°), 4-11. La classifica: Bsc Grosseto (8-0), 1.000; Nettuno 1945 (5-2), .714; Bbc Grosseto (6-3), .666; Crocetta (5-4), .556;. Nettuno 2 (2-8), .200; Sala Baganza (0-9), .000

