Bando per ottenere contributi per l’affitto. Al via la presentazione delle domande

C’è tempo fino a martedì 30 novembre per presentare la domanda Scarlino: Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per i canoni di locazione per l’anno 2023: i cittadini hanno tempo fino a giovedì 30 novembre per presentare le richieste.

Possono fare domanda i residenti nel Comune di Scarlino che hanno un regolare contratto di affitto, con un’attestazione Ise (Indicatore situazione economica) in corso di validità non superiore a 32.048,52 euro ed un Isee (Indicatore situazione economica equivalente) non superiore a 16.500 euro. La domanda compilata in ogni sua parte, accompagnata dalla copia del documento e dalla firma del richiedente, potrà essere inviata tramite pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, tenendo presente che saranno considerate ammissibili solo le domande arrivate entro il termine. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: “Comune di Scarlino, via Martiri d'Istia 1, 58020 Scarlino (GR)”, con scritto sulla busta “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2022”, oppure potrà essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Scarlino. Per informazioni è possibile chiamare Carla Brunese dell’ufficio Politiche sociali, al numero 0566 38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it. Seguici





