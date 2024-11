Il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia cambia ancora data

La gara, organizzata dalla Maremma Corse 2.0 sarà anticipata ai giorni 22 e 23 novembre per cause di forza maggiore legate alla viabilità nella zona di Suvereto dovute ad una manifestazione cittadina.

Piombino: Senza pace il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia-7°Memorial Leonardo Tucci. Una nuova data per l'evento motoristico tanto atteso a Piombino, a causa dei problemi sul territorio, causati dal maltempo alla fine del mese di ottobre, con le iscrizioni prorogate a lunedì prossimo 18 novembre, ma soprattutto per cause di forza maggiore, viene anticipata per i giorni 22 e 23 novembre.

Difficoltà legate alla viabilità nella zona di Suvereto che nel weekend sarà impegnata in un evento di tradizione locale, hanno costretto gli organizzatori a cambiare in parte il disegno della gara e di conseguenza anche il programma relativo ai due giorni del rally. Un lavoro molto faticoso ed impegnativo per gli organizzatori rimodulare il tutto che è stato reso possibile grazie alla collaborazione degli Enti Provinciali di Livorno e Pisa oltre alle amministrazioni del territorio, ai quali l'organizzazione rivolge un sentito ringraziamento per aver contribuito affinché l'evento potesse prendere il via dopo un periodo preparativo decisamente difficile. Un evento che viene considerato di notevole valenza per l'immagine del territorio e di certo utile a favorire l'indotto ricettivo grazie all'arrivo appunto dei protagonisti della competizione e del loro seguito di addetti ai lavori e di appassionati.

Otto, in totale le prove speciali, con lo start della gara che sarà dato alle ore 20,15 di venerdì 22 novembre dalla Marina di Salivoli mentre il via delle sfide è previsto poco dopo la “super prova” nella zona del porto di Piombino alle 20,30.

Nella giornata di sabato 23 ci sarà il resto della gara con in programma altre sette prove speciali: Sassetta, vera icona del rally, da effettuarsi tre volte in altrettanti modi diversi, con il primo passaggio “lungo” ed i restanti due più corti per osservare il regolamento federale previsto per i rally nazionali. Quindi ci sarà, successivamente, “Monteverdi” , con due passaggi. Arrivo previsto alle ore 16,55 in Corso Italia a Piombino.

Sono km.59,220 i chilometri delle prove speciali, su un tracciato che ne misura 287,400.

Sarà mantenuta in deroga federale, la validità per il Trofeo rally, di zona 3 per le auto storiche.

(foto Maremma Corse)