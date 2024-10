Il 6 e il 7 ottobre, torna a Orbetello la due giorni dedicata all' Ansonica

Terza edizione per “Sfumature di Ansonica”, la kermesse dedicata al “Vino del mare”, ideata da Emiliano Leuti, sommelier Ais esperto di Ansonica, che anche quest'anno porta a Orbetello il meglio del meglio di questo antichissimo vino.



Orbetello: L'evento, patrocinato da Ais Toscana e dal Comune di Orbetello, come consuetudine prevede un doppio appuntamento e due location diverse: il primo giorno (domenica 6 ottobre dalle 10 alle 16, all’Istituto Alberghiero di Orbetello) è aperto al pubblico, a tutti gli appassionati e a chiunque sia curioso di conoscere tutte le sfumature dell'Ansonica. Il secondo giorno (lunedì 7 ottobre, dalle 10 alle 16 alla Polveriera Guzman) è invece riservato agli operatori del comparto ristorazione, agli wine tellers, bloggers e giornalisti.

I vini in degustazione saranno serviti dai sommelier della Delegazione Ais di Grosseto

Il programma di domenica 6 ottobre: la masterclass e una visita guidata al Museo archeologico Guzman

Il 6 ottobre, la giornata inizia alle 10, con un aperitivo di apertura di “Sfumature di Ansonica. Un vino del mare...un vino da amare”, alla sala Ex Frontone, in piazza della Repubblica n°1, nel capoluogo lagunare. Alle 11, piccolo spostamento di pochi metri, per la masterclass che quest'anno prevede l'abbinamento cibo-vino e che si terrà all'istituto Alberghiero di Orbetello, con il prezioso coinvolgimento degli allievi. I vini in degustazione sono 30, (tra aperitivo e masterclass), proposti insieme alle eccellenze della gastronomia locale. A condurre la masterclass, il sommelier Andrea Amadei della trasmissione “È sempre mezzogiorno”, in onda su Rai 1, e voce del programma “Decanter”, su Rai Radio 2. Insieme a lui Emiliano Lombardelli, Executive Chef dell'Argentario Golf & Welness Resort.

Per partecipare alla masterclass è obbligatoria la prenotazione al numero 329 25 55 926 o alla mail emileuti@gmail.com. Il costo è di 45 euro a persona.

Sempre domenica 6 ottobre, alle 15, per i partecipanti alla masterclass è in programma una visita guidata a cura di Coop Zoe al Museo archeologico Guzman per la mostra “L’Etruria a Tavola, alle origini del gusto nella Toscana Antica”.

Il programma di lunedì 7 ottobre: l’incontro tra i produttori e gli operatori della ristorazione

La giornata di lunedì 7 ottobre si apre alle 10, alla Polveriera Guzman, sulla Laguna di levante. L'appuntamento è riservato a operatori, esperti e giornalisti, che potranno incontrare 38 produttori di Ansonica 100% dalla Toscana, dalla Sicilia e dalla Calabria e degustare gratuitamente il loro vini.

Per informazioni contattare il numero 329 25 55 926 o la mail emileuti@gmail.com

In programma anche un buffet per il pranzo, offerto dagli sponsor dell'evento a tutti gli ospiti. Per i giornalisti verrà servita una degustazione, al piano superiore della struttura, all’interno delle sale museali.

Le Cantine

Ecco l'elenco delle 38 cantine che partecipano all'evento:

Dalla Toscana: Santa Lucia (Fonteblanda – Orbetello), Antica Fattoria La Parrina Bio (Albinia – Orbetello), Le Spighe (San Donato – Orbetello), Hortuli Hosiani (Monte Argentario - Cala Grande), Vigneti Giole (Argentario), Poggio Cagnano Bio (Manciano), Azienda Agricola Ricci (Fonteblanda), Rodrian Hans Werner (Monte Argentario – CalaMoresca), Celestina Fè Bio (Montiano), Provveditore (Loc. Salaiolo – Scansano), Cantina Vignaioli Scansano (Scansano – Cantina Cooperativa), Fattoria di Magliano Bio (Loc. Sterpeti - Magliano in Toscana), Fattoria Mantellassi (Magliano in Toscana), Il Poderone (Magliano in Toscana - Cantina Sociale), Poggio Brigante Bio (Colle Lupo - Magliano in Toscana), Cantina I Vini di Maremma (Località Il Cristo – Grosseto), Poggio Argentiera (Strada Banditella – Gr), Morisfarm (Massa Marittima) Agricola Il Ponte (Capalbio), Le Formiche (Capalbio), Il Cerchio Bio (Capalbio), Capalbio Fattoria Bio (Capalbio), Cantina Denci Bio (Capalbio) Fontuccia Bio (Isola del Giglio), Famiglia Carfagna Vignaioli (Isola del Giglio), Cantina Parasole (Isola del Giglio), Castellari (Isola del Giglio), Bibi Graetz (Isola del Giglio), Azienda Agricola Allori (Capoliveri - Isola d’Elba), Azienda Agricola Arrighi Bio (Porto Azzurro - Isola d’Elba) Tua Rita (Località Notri – Suvereto), Tenuta Casadei Bio (Località San Rocco – Suvereto), Campinuovi Bio (Cinigiano)

Da Sicilia e Calabria: Tenute Cuffaro Bio (Contrada Fauma – Agrigento), Luisa Taschetta (Contrada Milinciana Sottana - Butera – CL), Cva Canicattì (Contrada Aquilata - Canicattì – AG), Curatolo Arini (Marsala – Trapani) Tenute De Giglio (Serrata - Reggio Calabria)

Gli sponsor dei prodotti gastronomici

Salumi Subissati - Corsini Bakery Dolci e Biscotti - Terre dell'Etruria - Biologica Rustici - Caseificio Quadalti - Antichi Gusti di Maremma Giulio Marconi - Pasticceria Millevoglie Paolo Rufo - Antica Fattoria La Parrina - Agrobiologica "Le Tofane" Caseificio - I Pescatori di Orbetello - Conad Orbetello Piazza della Repubblica

Gli sponsor dell'evento

Groupama Monica Severi Agente Generale Fonteblanda, Castagneto Banca 1910, I.P. Enogastronomico Orbetello, Principe Uno, Lavanderia Picchianti, LA ROQQA Hotel, Argentario Golf & Welness Resort, Accessori da Vino, Pescheria Sant’Anna Orbetello.