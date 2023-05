Alla pista "Parri" una giornata meravigliosa di sport e divertimento

Grosseto: Ieri alla pista "Mario Parri" è stata una giornata meravigliosa di sport e divertimento. Sette le società partecipanti provenienti da tutta la provincia e più di cento atlete che si sono esibite con il loro programma di gara. Si ringrazia tutte le società presenti, H.C. Castiglione, Cus Albinia, Pattinaggio Gavorrano, Follonica Hochey 1952, G.S. Libertas Grosseto, Skating Club Grosseto ed infine noi, Polisportiva Barbanella Uno e organizzatore della giornata in collaborazione con U.i.s.p. Grosseto per la riuscita della manifestazione.

Sono scese in pista per noi, accompagnate dalle loro allenatrici Giulia Fornai, Donadelli Alessia e Gemignani Sara: Ciofi Matilde, Merejo Lizardo Anderis, Mendez Villanueva Elisabeth, Asti Brando, Uguzzoni Petra, Nocerino Greta, Gentili Zoe, Biagiotti Marialuce, Diacinti Mirhyam e le mascotte della società Cicione Giulia e Di Benedetto Noemi che con le singole esibizioni hanno permesso alla nostra società di classificarsi al primo posto aggiudicandosi il Trofeo Promozionale 2023.

Il Presidente Sara Fornai si complimenta con le maestre per il risultato raggiunto, per la professionalità dimostrata e per l'impegno profuso durante gli allenamenti. I nostri complimenti vanno alla società del Pattinaggio Gavorrano che a parità di punteggio ottengono il secondo posto in classifica solo per differenza numero atleti partecipanti. Altro ringraziamento va al Circolo Pattinatori 1951 che ci ha dato la possibilità di organizzare questa giornata piena di sorrisi e divertimento.