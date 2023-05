I Veterani dello Sport celebrano la 49° Festa dell'Atleta dell'Anno UNVS

Grosseto: La Sezione Umberto Ciabatti e Nella Migliorini dei Veterani dello Sport di Grosseto celebrerà nella struttura ricettiva della Fattoria di San Lorenzo domenica 28 maggio dalle ore 11:00 la Festa dell’Atleta Anno dove saranno premiati atleti, dirigenti e società maremmane che si sono distinti nella scorsa stagione sportiva alla presenza di autorità locali e dirigenti regionali.

Nel premettere che la Sezione ha deciso di aggiungere alla intestazione quello di Nella Migliorini, per ricordare la persona che ha dedicato gran parte della sua vita alla causa Veterana, verrà consegnata la storica medaglia dell’ UNVS al ex campione del Mediterraneo di pugilato SIMONE GIORGETTI; giovane emergente RACHELE SALEPPICO campione italiana under 12 di tennis, mentre il riconoscimento quale Operatore sportivo andrà a GIANFRANCO TOSONI, attuale collaboratore della LND serie D.

Quest'anno i MEMORIAL andranno: 15° “Guido Rinaldi” a ANGELO TANGANELLI maestro di tennis; 2° “Andrea Malentacchi” al CENTRO MILITARE VETERINARIO del Deposito; 9° “Corrado Festelli” al giovane e sfortunato calciatore del U.S. Grosseto 1912 Niccolò Rotondo; l’ 8° “Umberto Cavini” a Franco Ciardi, presentatore di manifestazioni di pugilato ed amico della famiglia. Tra gli altri numerosi premi: Medico nello sport Dr. Massimo Angelucci, Una vita per lo sport al maestro Judo Gino Peccianti, Giornalista sportivo Juri Galgani (G.S.) ed infine Ass. Naz. “Stelle al merito Sportivo” alla nostra Presidente RITA GOZZI. Verranno consegnati tra i tanti anche premi speciali a Izzo Alessandro, mister ATLANTE GR calcio a 5, giovane pugile Jonathan Pisano ed alla squadra del calcio femminile U.S. GROSSETO 1912 partecipante per la prima volta Campionato Regionale, oltre ad altri atleti, dirigenti e società.

Dopo la premiazione la consueta Festa con il pranzo e la particolare Torta del Veterano.