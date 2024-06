I° Torneo del Collese. Tutto pronto per la fase finale

Roccastrada: Ci siamo, dopo un mese di sfide e splendido calcio, sono definite le quattro squadre che si affronteranno per le finali del I° Torneo del Collese categoria esordienti 2011 in svolgimento allo stadio Didi Fontani di Roccastrada.



I riflettori si accenderanno giovedì 13 giugno e vedranno affrontarsi per finale del 3-4 posto Roselle contro la Colligiana, a seguire alle ore 20,45 si contenderanno la vittoria della manifestazione la Pro Soccer Lab contro il Grosseto.





Grande soddisfazione di tutta la dirigenza Virtus per la riuscita di questa prima edizione del Torneo nelle parole di Eleonora Orlandini, segretaria e responsabile dell'organizzazione della manifestazione «Il successo sia in termini di partecipazione delle società che di affluenza del pubblico mostra quanto sia importante la collaborazione tra società, il desiderio di curare i giovani che vivono il calcio in un connubio che ha portato a serate di grande entusiasmo e convivialità tra società di casa e ospitate, uno stupendo esempio di fair play dove alle partite giocate in campo segue il terzo tempo insieme, di ristoro, partecipazione e divertimento. Questo grazie alle otto società che ne hanno preso parte al Torneo, alla Virtus Maremma e alla Polisportiva Roccastrada Calcio , società organizzatrici in collaborazione costante ormai da tempo. Un aiuto reciproco fatto di presidenti, dirigenti, genitori e staff che ogni sera collaborano per far si che tutto funzioni al meglio. Educazione, gentilezza e disponibilità è ciò che i sostenitori delle formazioni stanno trovando al campo Didi Fontani di Roccastrada. Ed è in questo contesto che giovedì si disputeranno le finali, è stato un piacere, una soddisfazione poter respirare aria di sport sano, pulito e sincero, fatto di nuovi e vecchi incontri, un trovarsi e ritrovarsi dentro e fuori un campo e gioire comunque. Perchè Il Collese ci sta ricordando questo...gioire, gioire sempre dei nostri giovani. Un grazie sincero alle società partecipanti, Alberino, Castiglionese, Colligiana, Grosseto, Pro Soccer, Roselle, Valdorica, Virtus Maremma, un grazie sincero a tutte persone sia dirigenti che collaboratori della Virtus e del Roccastrada che si mettono a disposizione per la riuscita di queste manifestazioni. Alle società, ai giocatori e ai dirigenti che disputeranno le finali auguriamo il miglior risultato sempre nel massimo rispetto degli avversari e della lealtà sportiva, alle società che non si sono qualificate per le finali va il nostro ringraziamento per la partecipazione».