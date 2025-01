‘I secoli di Siena’, un capitolo sulla crisi del Monte dei Paschi

Orlandini, “Le novità sono molte, sicuramente le più interessanti sono i passaggi sulla crisi del Monte dei Paschi”.

Siena: Riedizione de ‘I secoli di Siena’ di Alessandro Orlandini: una nuova edizione arricchita con un capitolo sulla crisi del Monte dei Paschi. È finalmente disponibile la riedizione di ‘I secoli di Siena’, il celebre volume di Alessandro Orlandini che racconta la storia millenaria della città e del suo territorio. Il libro è considerato una delle opere fondamentali per comprendere l’evoluzione sociale, politica ed economica di Siena, dall’antichità fino ai giorni nostri.

Ora, grazie a questa nuova edizione, la ricerca storica di Orlandini si arricchisce di nuovi spunti e approfondimenti, inclusi temi attuali che segnano il destino della città. La nuova versione, pubblicata dalla casa editrice Betti Editrice, si distingue per un aggiornamento significativo: un capitolo dedicato alla crisi del Monte dei Paschi di Siena, che ha avuto un impatto importante sull'economia locale e nazionale.

«Si tratta di un libro vecchio e nuovo al tempo stesso – afferma Alessandro Orlandini –. Sostanzialmente è un aggiornamento di un’edizione precedente con molte novità da un punto di vista bibliografico, ma anche con nuove valutazioni ed approfondimenti. Inoltre ho inserito l’ultimo capitolo trattando gli anni immediatamente precedenti alla crisi del Monte dei Paschi e quelli successivi».

Il libro è frutto di una meticolosa ricerca e di una lettura critica. Come viene confermato dalla stessa storica Gabriella Piccinni che ne ha scritto la prefazione.

«I secoli di Siena di Alessandro Orlandini è un testo che ha alle spalle quasi venticinque anni di vita, quanti ne sono passati dall’edizione della Piccola storia di Siena del 2000, di cui, con titolo nuovo, è una riscrittura aggiornata che, partendo dalle origini della città, coraggiosamente accompagna il lettore a riflettere su una serie di svolte recentissime della sua storia. […] – scrive Piccinni nella prefazione –. I contrasti della storia di questa città, fra lo straordinario prestigio dei suoi pittori, la leggendaria ricchezza dei suoi banchieri, un disegno prezioso fatto di spazi più che di edifici, un patrimonio d’arte di eccellenza, un territorio di elevata qualità ambientale e le ricorrenti fasi di arresto e crisi colpiscono il forestiero e ne stimolano la riflessione. Ma i senesi, a loro volta, possono essere aiutati da I secoli di Siena di Alessandro Orlandini a sbrogliare gli ingarbugliati fili della propria storia più recente. Traendo così, dalla forza creativa delle stagioni migliori e dalla riflessione sulle crisi, elementi di meditazione e magari l’ispirazione per progetti innovativi, per mettersi in cerca di un rinnovato “colpo di genio collettivo”».

‘I secoli di Siena’ ripercorre i momenti salienti della storia della città. L'opera, grazie alla sua scrittura chiara e coinvolgente, è un punto di riferimento per studiosi e appassionati, ma anche per chi desidera scoprire la Siena di ieri e di oggi. Con questa nuova edizione si conferma come uno strumento imprescindibile per comprendere la complessità storica di una delle città più affascinanti d’Italia.