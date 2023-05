“I racconti di via Garibaldi” all’aperitivo letterario

Venerdì 26 maggio al Polo culturale Le Clarisse la presentazione del libro di racconti



Grosseto: Cinque scrittori, sessantanove racconti. “I racconti di via Garibaldi”, edito da Effigi, è il libro protagonista del nuovo appuntamento con l'aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse venerdì 26 maggio alle ore 18:30. A presentare il libro sarà Bernardina Tarlati, curatrice del corso di scrittura creativa che ha dato origine al libro, intervistata da Fulvia Perillo.

Partecipare all'aperitivo letterario, un evento di “Grosseto Città che legge” organizzato dal Polo Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni”, costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e la visita al museo (per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com; 0564 488066). Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.



“I racconti di via Garibaldi” è una raccolta di racconti scritti dai partecipanti a un corso di scrittura creativa tenuto all'Unitre da Bernardina Tarlati: Antonella Baldini, Nivio Fortini, Rita Parravicini, Roberto Petrania, Armida Tosi. Tutti animati dalla voglia di condividere, con la scrittura, una parte di loro stessi in quel corso, che era anche un “luogo dell’anima”. Alcuni racconti hanno come filo conduttore la speranza in un miglioramento, altri parlano di donne forti e volitive che prendono in mano le loro vite, pur tra mille difficoltà e, a volte, persino in modo estremo. Altri ancora hanno toni crudi e sono senza speranza o possibilità di riscatto, altri disincantati.

Bernardina Tarlati è originaria di Capalbio e si è laureata in lettere classiche all’Università degli studi di Pisa. Attualmente è docente di scrittura creativa all’Unitre di Grosseto e presidente dell’associazione culturale “Tutti a teatro”.