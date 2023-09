Sport I Pulcini 2013 si aggiudicano il Torneo One Day 20 settembre 2023

Grosseto: Fine settimana con il botto presso il Centro Sportivo di U.S. Grosseto, in occasione del II Torneo One Day riservato ai Pulcini 2^ anno 2013, kermesse che ha attirato un nutrito numero di spettatori e che ha suscitato il divertimento di tutti gli atleti scesi in campo.

La formazione guidata da Mister Gabriello Carotti e Fabio Ciavattini ha conseguito la vittoria finale della manifestazione, dimostrando di essere la squadra più organizzata della competizione. Le formazioni presenti al torneo sono state: San Miniato di Siena, Armando Picchi di Livorno, Coiano Santa Lucia di Prato, Bellaria Cappuccini, Virtus Biancoazzurra di Poggibonsi, Porto Azzurro e Salivoli. Soddisfazione per i Responsabili della Scuola Calcio biancorossa, che si stanno godendo un momento positivo grazie al successo degli Esordienti 2011 e a quello dei Pulcini 2013, riportato quest’ultimo davanti ad un pubblico numeroso.

