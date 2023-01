Sport I progetti del Fossombroni: nuove iniziative per l’indirizzo sportivo 19 gennaio 2023

Redazione Grosseto: L’indirizzo sportivo del Fossombroni è sempre attivo e in prima linea per offrire agli studenti molte opportunità: nuovi sport, progetti unici, brevetti, certificazioni, viaggi d’istruzione e tanto altro, senza mai distogliere lo sguardo dallo sport, motore propulsore del corso. Nel primo trimestre sono state numerose le iniziative portate avanti dai docenti di scienze motorie e dagli esperti: sup, canoa, canottaggio, tiro a volo, vela, rafting, tiro con l'arco, oltre alle visite nella riserva naturale della Diaccia Botrona, alla casa ecologica, con percorso natura ed escursioni nel parco regionale della Maremma. In questo primo frangente dell’anno sono state dedicate tre giornate ai progetti del biennio sportivo: momenti di riflessione su percorsi intrapresi da anni e su quelli nuovi. Il punto di partenza è stato lo storico progetto di "giornalismo sportivo" che ha visto la presenza della campionessa olimpionica di windsurf Alessandra Sensini, a cui hanno fatto seguito i progetti "sport e storia", con tante curiosità del passato e novità del presente, e "cinema e sport", dalla lettura di una immagine, alla grammatica visiva del cinema e ai principi e alle tecniche del linguaggio cinematografico. L’offerta dell’indirizzo sportivo del Fossombroni si è ampliata a favore dei temi ambientali e della sostenibilità. È nato così il progetto “SportAmbiente”, che concilia le scienze e lo sport e si propone di rendere gli allievi cittadini responsabili e attenti ai temi ambientali, partendo dalla visione dell’ambiente come casa di tutti. Gli esperti che affiancano la progettualità del biennio: Lorenzo Falconi, Riccardo Chessa, Alessio Brizzi, Angelo Gentil, gli educatori Carlotta Priore e Maurizio Zaccherotti, hanno contribuito alla buona riuscita dei progetti. La progettualità, partendo dal biennio sportivo, tiene conto di tutte le caratteristiche di apprendimento dei ragazzi, dei loro bisogni e della loro personalità, costruendo una didattica idonea a tutti i tipi di apprendimento e bisogni educativi speciali. Il corso sportivo del Fossombroni promuove il coinvolgimento attivo e partecipativo degli studenti, permette la conoscenza delle offerte del territorio, effettua scelte consapevoli rispetto alle prospettive d’impiego, basti pensare alle attività orientative del PCTO, mirate a valorizzare le professioni sportive, lo studio e l’approfondimento delle materie di indirizzo, secondo una visione di continuità tra la scuola e la realtà lavorativa. Tra le tante iniziative volte a far conoscere gli sport ai ragazzi presso la palestra del Fossombroni è stata invitata, per un allenamento dimostrativo, la squadra del settore giovanile femminile del Grosseto. Le ragazze continueranno ad usufruire della palestra il mercoledì pomeriggio. Quest'anno, inoltre, è stato premiato come miglior collaboratore, in relazione ai progetti effettuati, Maurizio Zaccherotti dell’associazione Terramare, che ha precisato: «La caratteristica dell’indirizzo sportivo è rappresentata dalle numerose attività pratiche dei ragazzi che vanno ben oltre quelle conosciute e spaziano a 360 gradi, permettendo il connubio tra sport, cultura e ambiente».



