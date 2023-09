I “Pomeriggi culturali a Villa Donati” proseguono con Roberto Aureli

Grosseto: Dopo l'ottimo risultato ottenuto sia in presenza che sulla rete nel primo evento del 7 settembre, del ciclo autunnale degli eventi, i "Pomeriggi culturali a Villa Donati" proseguono giovedì 14 settembre alle ore 18.00 in via Manetti 7 con la relazione dell'Architetto Roberto Aureli sul tema “Il ruolo delle Mura Medice nel progetto culturale della città di Grosseto”.



Le Mura medice sono per la città di Grosseto il monumento artisticamente più importante e anche più emblematico della sua storia, prima medioevale, poi risorgimentale fino alla caduta della dinastia medicea, per la quale il vero ruolo che rappresentavano era quello di fortezza-avamposto militare a difesa dell'area tiorentina e in particolare di Firenze, dalle incursioni di popoli nemici provenienti dal mare Tirreno. Oggi si pone il problema della sua tutela e conservazione nell'ambito di un progetto culturale della città e del suo Centro storico, trattandosi, appunto di un patrimonio di grande rilievo. Infatti, le Mura, circondano il centro storico del capoluogo della nostra provincia e sono un raro esempio in Italia di cinta muraria pervenuta pressoché integra fino ai giorni nostri. Nel solco della loro storia ne immaginiamo un percorso di ristrutturazione, valorizzazione e salvaguardia, proprio per il motivo che le Mura rappresentano un bene in grado di corrispondere ad una nuova idea di cultura ed ad una stagione di rilancio economico e sociale.