I "piccoli" biancorossi a Milano per confrontarsi con i piccoli del Milan

Redazione Grosseto: La squadra dei piccoli biancorossi del “2013” categoria “Primi Calci” seguiti da mister Gabriello Carotti è stata invitata a Milano per un confronto con i pari età del Milan al centro sportivo di Vismara. Ad accogliere i giovani grossetani, insieme a tutto lo staff del settore giovanile del Milan, anche il messaggio di benvenuto di Maldini e Baresi impegnati con la prima squadra. Una bella iniziativa, che ha messo in luce ancora una volta il buon lavoro di mister Carotti con il gruppo dei giovani biancorossi. Per questo, il Milan ha già chiesto alla società grossetana di ripetere l'iniziativa con altri gruppi, anche per la prossima stagione.





