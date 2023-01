I nuovi gratta e vinci online del 2023

Il 2023 inizia col botto, e non parliamo di fuochi artificiali, ma di nuovi prodotti presenti nelle piattaforme di gioco. Nello specifico, i gratta vinci online inaugurano l’anno con un ulteriore grattino nel ventaglio di offerte, già molto variegato, presente online. Arriva infatti il nuovo “Numerissimi”, con premio massimo di 500.000€.



I gratta e vinci, sia online che cartacei, sono tra i prodotti preferiti dagli italiani che, a differenza del Lotto, preferiscono quelle che sono definite come Lotterie istantanee. Con possibilità più ampie di spesa e di vincita, il gameplay che cambia da grattino a grattino, e l’esito immediato della giocata, non c’è da stupirsi che abbiano in breve tempo preso il sopravvento nelle scelte dei giocatori. I gratta e vinci rappresentano il modo più semplice di tentare la fortuna e vincere somme importanti. Le regole di gioco sono alla portata di tutti, e anche il prezzo, che parte da 0,50€ per quelli online, è tutto sommato accessibile ai più. Di contro, possibilità di vincere cifre molto alte ce ne sono, seppur non troppo agevoli. Ma in media, un biglietto ogni sette garantisce comunque una vincita, seppur non altissima.

Certo, ogni tanto regalano vincite miliardarie, come i cinque milioni di euro vinti a Bari grazie a Il Miliardario Maxi; oppure i due milioni vinti a Roma grazie a Il Miliardario Mega; o ancora i 500 mila euro vinti a Peschiera Borromeo, in Lombardia, con Il Miliardario; e infine, i 500.000€ vinti a Lucca con il nuovo Numerissimi. E proprio di quest’ultimo parleremo in questo articolo, poiché da quest’anno è possibile trovarlo anche nei concessionari di gioco online.

Si tratta di un biglietto dal costo di 5€ e premio massimo 500 mila euro, con possibilità di trovare un biglietto vincente con premi superiori al costo di giocata pari a 1 ogni 7,20 biglietti venduti. Oltre al premio massimo, gli altri premi a disposizione sono: 10€ (1 ogni 13,64 giocate), 15€ (ogni 28,57), 30€ (ogni 60,00), 50€ (ogni 120), 100€ (ogni 200), 250€ e 500€ (ogni 4.000), 1.000€ (ogni 25.600), 2.500€ (ogni 384.000), 5.000€ (ogni 960.000), 10.000€ (ogni 1.960.000) e infine 50.000€ e 100.000 con una possibilità ogni 7 milioni e 680 mila biglietti giocati. Stessa cifra per il premio massimo, che sembra davvero impossibile da prendere eppure, come abbiamo visto, è successo.

Mai dire mai, in fondo, il primo perdente è colui che non gioca affatto, e per giocare occorre conoscere le regole del gioco. Vediamo dunque quelle di Numerissimi. Accedendo all’area di gioco ci troviamo di fronte a un biglietto suddiviso in due aree di gioco: alla sinistra i numeri vincenti, coperti dal simbolo dell’euro dorato e in fondo tre bonus riportanti il moltiplicatore x2; alla destra le otto giocate a disposizione con i numeri già in evidenza, dove bisogna grattare solamente il premio relativo. L’area delle giocate presenta da uno (per la giocata 1) a cinque numeri in fila (per la giocata 8). Grattando i numeri fortunati si evidenziano man mano i numeri relativi alle giocate. Solo quando riempiremo completamente la fila del gioco possiamo incassare il premio relativo. In più, se tra i numeri delle giocate è presente uno dei numeri bonus, raddoppiamo la vincita.

È un gioco davvero intrigante e in qualche modo adrenalinico, perché unisce la dinamicità di un gratta e vinci online con un gameplay che ricorda il bingo o la tombola, dove bisogna cercare di ordinare i numeri in fila per vincere i premi in palio. Secondo il nostro parere, potrebbe diventare uno dei gratta e vinci più gettonati nel panorama delle Lotterie istantanee, anche grazie al buon equilibrio tra la vincita massima e la possibilità di vincere i premi minori.