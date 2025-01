I grazie del 20 gennaio 2025

Monte Argentario: Il comitato Costa d'Argento ringrazia i numerosi operatori economici e commerciali di Orbetello e del territorio della Costa d'Argento, che hanno sottoscritto la tessera di socio sostenitore per l'anno 2025. Aiuta e finanzia Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento nei suoi numerosi servizi ed attività sul territorio. Si ringrazia per la campagna soci sostenitori anno 2025 che viene svolta quotidianamente la delegata e consigliere Piera Casalini, anche per le numerose donazioni che riesce ad avere Pro- Cri.

Ricordiamo recenti aiuti ricevuti, per la Foresteria dei Volontari Ditta Campidonico di Orbetello, per Donazione economica Studio Bagnoli di Porto Ercole, Monte Argentario.