Dilettando: I “Cuori Solitari” hanno fatto battere il Teatro Moderno all’unisono

La performance di danza, canto e poesia conquista la finalissima di Dilettando con Avis 2023. Secondo posto per il duo voce chitarra Macii Ferro, terza posizione per la cantante Bianca Boldrini. Premio speciale Miller Italia per il duo di Flag pole Susy e Mary e quello “Dino Seccarecci” al pianista Jonathan Mazzei



Grosseto: Sono state dieci ragazze “Cuori solitari” ad alzare, dalle mani dell’onorevole Fabrizio Rossi, il trofeo “Natalino Galgani”, messo in palio per la ventesima edizione di “Dilettando con Avis", accolta sabato sera al teatro Moderno, grazie alla amministrazione comunale di Grosseto e alla Fondazione CR Firenze.





Davanti a una platea numerosa e attenta, sotto la conduzione di Carlo Sestini e le incursioni di Paco Perillo e Andy Bellotti, con la presenza delle vallette Francesca Magdalena Giorgi, Cristina Cherubini e Caterina Toni, si sono succedute sedici esibizioni con circa quaranta concorrenti impegnati. Ad avere la meglio grazie ad un performance dal titolo “Con le ali della libertà”, Aurora Renieri, Beatrice Ossi, Chiara Nocchi, Emma Amorosi, Ginevra Mucci, Irene Sanna, Letizia Lecci, Margherita Magini, Rachele De Caro e Valentina Medei hanno ballato, recitato e cantato con Benedetta Fanciulli, una coreografia complessa e articolata dedicata al disagio femminile carcerario. In apertura, il benvenuto del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha accennato qualche passo di ballo del tormentone estivo Italodisko. Poi in successione le sedici performance, tra le quali quella di Angela Ciraldo, vincitrice del contest de Il Giunco, e degli ospiti, il batterista David Fusco, vincitore del 2022 e il cantautore Paolo Tenerini, che ha presentato la sua ultima canzone “23 giorni”.





La Farfalla ha consegnato la targa intitolata a Dino Seccarecci, al pianista di Pontedera, Jonathan Mazzei, mentre Claudio Lippi ha assegnato quello Miller Italia al duo di flag pole, Susy & Mary. La serata è scorsa via veloce e allegra fino al momento finale con le premiazioni per il primi tre posti, tra cui ricordiamo la piccola cantante Bianca Boldrini, che ha regalato una interpretazione del brano di Anna Oxa “Quando nasce un amore” e a solo un punto, in seconda piazza, il duo composto da Leonardo Macii e Ginevra Ferro, che ha cantato e suonato “il mio canto libero”.

Quarto posto, a un solo punto dai terzi, per le piroettanti Beta Polers che hanno fatto riflettere trattando il tema della violenza sulle donne. Ai primi tre classificati anche i prodotti della distilleria Nannoni consegnati da Priscilla Occhipinti e dal figlio Flavio e le bottiglie di “Vedetta”, il vino della Cura, da Enrico Corsi. “E’ stata una splendida finale - ha commentato Carlo Sestini - perché le esibizioni sono state sì di altissimo valore artistico, ma caratterizzate da tanti messaggi sociali, di inclusione, amore, di lotta alla violenza contro le donne e dei valori della famiglia. Una kermesse rara a cui assistere, per la quale ringrazio, oltre agli artisti dilettandi, l’amministrazione comunale di Grosseto e tutto il mio staff, con la regista Orsola Vigorito, i cameraman Samuele Cottini, Gianni Armonia, Loriano Bartalucci e Mario Fontani, il fotografo Massimo Fontani, il service audio e luci di Alberto Guazzi e Gianluca Rallo, la responsabile della giuria composta da quaranta elementi, Marisa Lunghini, Florindo Rosa e Silvia Bertini nella organizzazione.” La finale ha vissuto appieno le esibizioni dei cantanti Caterina Guazzi, Gioele Lenzi, Francesco Luzzi, Fabio Fiorenzani e Aurora Villani, di flag pole di Golden Girl, e di danza e ballo delle Ladies Project, Bloody Mary e del Duo Volpi Romei. Dal palco del Moderno Carlo Sestini ha ribadito la volontà di richiedere l’intitolazione di una via a Natalino Galgani. La finalissima sarà trasmessa da Toscana Tv, martedì 19 settembre alle 21,30, mercoledì 20 alle 23,55 e da Siena Tv sabato 23 alle 21 e in replica domenica 24 alle ore 14. In streaming sarà visibile su TeatroTV.