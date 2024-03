I cittadini del domani, “Le sentinelle del mare”

Castiglione della Pescaia: Per il secondo anno a Castiglione della Pescaia l'evento, organizzato dalla Guardia di Finanza del Comparto Aeronavale, dedicato alle alunne e agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “O. Orsini”.



Una mattinata alla scoperta del territorio, dell'ambiente e del corpo della Guardia di Finanza per far conoscere ai piccoli, adulti di domani, l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine e accrescere in loro la consapevolezza e l'attenzione verso l'impegno sociale, la salvaguardia ambientale e il senso civico.





Gli alunne hanno partecipato ad una attività informativa a cura del personale delle Fiamme Gialle e ad un tour guidato a bordo di due motovedette messe a disposizione dalla sezione operativa navale di Porto Santo Stefano.





Grazie al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, alla GDF di Castiglione della Pescaia, al corpo docenti e al dirigente dell’istituto scolastico per la realizzazione di questa importante iniziativa dedicata ai ragazzi del territorio.