I bimbi del CP crescono e si divertono nel concentramento di mini hockey a Follonica

Grosseto: I piccoli atleti del Circolo Pattinatori Grosseto di mini hockey, guidata da Pablo Saavedra, ha partecipato domenica a un partecipatissimo concentramento tosco-ligure che si è disputato al Capannino di Follonica. I bambini grossetani si sono divertiti e hanno messo anche in mostra le loro qualità dopo alcuni mesi di allenamento sulla pista di via Mercurio.

All'iniziativa hanno preso parte Follonica 1, Cp Grosseto e Sarzana che hanno composto il girone A; Follonica 2, Siena, SPV (girone B); Camaiore, CGC Viareggio, Prato, che si sono affrontate 4 contro 4 per 10 minuti. Il responsabile regionale Alberto Aloisi ha preparato anche due gironi di 3x3, che hanno giocato per 8 minuti a partita: CGC Viareggio, Follonica, Forte (gir. 1); Camaiore, Sarzana, SPV (girone 2).

La squadra del Circolo Pattinatori Grosseto era composta da: Mohamed Sejed Talbi, Alex Alasia, Alessandro Marinoni, Aleardo Periccioli, Diego Croci, Pietro Spinosa, Andrea Mantovani. All. Pablo Saavedra