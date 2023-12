I bambini del Fontino, chiedono la pace per tutti i bambini del mondo

Follonica: La festa natalizia che i bambini con le loro maestre stanno preparando per i genitori ha un tema ricorrente: dire un deciso "NO alla guerra" e “ SI alla pace” per tutti i bambini del mondo che in questo momento stanno soffrendo in molte aree della terra.



Le bambine, i bambini e le insegnanti del Fontino lanciano un semplice e chiaro messaggio nel loro tradizionale scambio di auguri con le famiglie sulle note di una celebre canzone: "mettete dei fiori nei vostri cannoni": noi impariamo a giocare tutti insieme rispettando le diversità di ognuno e se noi ce la possiamo fare anche i grandi debbono farlo..

Mercoledì 20 dicembre la scuola accoglierà i genitori dei bambini di 3 e 4 anni; mentre giovedì 21 sarà il turno dei genitori dei 5 anni.

Sarà un momento di festa, ma anche di coinvolgente emozione per tutti. Una riflessione importante che tutti dobbiamo fare in un momento così drammatico per molte parti del mondo, ancora più drammatico con l’avvicinarsi del Natale quando la famiglia dovrebbe festeggiare, stare insieme ed i bambini dovrebbero trascorrere momenti di gioia.