I Babbi Natale di Avis e Admo, accompagnati da Argia visitano la Pediatria e la Rsa Ferrucci

Grosseto: Avis e Admo, come accade ormai da diversi anni, hanno deciso di festeggiare la vigilia di Natale portando la magia di questo momento in due luoghi simbolo; la Pediatria e il Pronto Soccorso Pediatrico del Misericordia e la Rsa Ferrucci.

Così Carlo Sestini presidente di Avis Provinciale Grosseto e Fausto Brandi, presidente Regionale di Admo, insieme alla inossidabile Argia e in compagnia dell'elfa Mia Balocchi hanno fatto visita ai bambini ricoverati, portando loro alcuni doni, e agli ospiti del Ferrucci, dove sono stati raggiunti dalla soprano Francesca Magdalena Giorgi che ha regalato agli ospiti alcuni brani della tradizione natalizia. "Per noi è questo un momento di grande emozione - commentano Sestini e Brandi -. Vedere gli occhi dei bambini, che stanno vivendo momenti difficili, illuminarsi davanti a figure familiari o quelli degli anziani ritornare per un istante bambini, non ha prezzo. Sono situazioni impagabili che ci hanno permesso di constatare come anche in questi momenti il lavoro e la professionalità di tutti gli operatori, rende più accettabile il vivere le festività fuori da proprio contesto familiare. Grazie a loro e al lavoro svolgono per gli altri." Buon Natale a tutti.