I 40 anni del Corriere di Arezzo. Giani: “Fondamentale il ruolo dell'informazione locale”.

Arezzo: Il Corriere di Arezzo compie 40 anni e li celebra all'insegna del legame con il territorio. La presentazione delle iniziative a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza del presidente Giani, del presidente del Corecom Marco Meacci, del direttore del Gruppo Corriere Sergio Casagrande e del vicedirettore, Federico Sciurpa.

La prima copia del quotidiano (nato come Corriere Aretino con la parentesi successiva di Gazzetta di Arezzo) è uscita il 3 aprile 1985 e proprio nel giorno del compleanno verrà inaugurata una mostra storica seguita da un evento nella stessa giornata al teatro Petrarca.

"Un traguardo importante per un quotidiano storico che ha fatto dell'informazione locale la propria missione- ha detto il presidente Giani- Grazie all'editore ea chi ogni giorno porta avanti con professionalità il compito di raccontare in maniera puntuale e obiettiva i principali fatti che interessano la vita dei cittadini. Il pluralismo dell'informazione è necessario per la crescita delle comunità e queste testate, tra Toscana e Umbria sono una voce importantissima che rappresenta il sentimento del Centro Italia e che dà voce a territori storicamente legati tra loro".

“Questo anniversario sarà un'occasione importante per incontrare i nostri lettori e la cittadinanza e per far parlare alcuni dei protagonisti della vita della città di Arezzo- ha detto il direttore Sergio Casagrande- Oggi l'informazione locale si evolve su un doppio binario: uno che deve seguire le nuove tecnologie con un'informazione fornita prevalentemente sul web in maniera istantanea e uno sul cartaceo, che si distingue perché è un'informazione più di approfondimento e a volte anche più riflessiva, con la quale auspichiamo che la città si identifica. essere capace di guardare anche al di là dei confini della provincia, proprio come vogliamo fare con il Corriere di Arezzo”.

Secondo il presidente del Corecom Marco Meacci: "E' giusto festeggiare questo anniversario perché significa celebrare il valore stesso dell'informazione. Questi giornali infatti costituiscono un elemento importante per la tenuta delle comunità. Altrimenti i territori rischiano di scomparire nel grande mondo della comunicazione che sta subendo processi tumultuosi di cambiamento. Sarebbe difficile rileggere la storia della provincia di Arezzo, senza il ruolo del Corriere di Arezzo, senza i tanti corrispondenti che in ogni comune sono delle sentinelle che vivono in modo simbiotico il rapporto con le proprie comunità".

Le principali iniziative

Il 3 aprile è in edicola, in allegato gratuito con il quotidiano, un magazine di 56 pagine che racconta i primi 40 anni del Corriere legati alle trasformazioni della società aretina. Il magazine è consultabile, in replica pdf, collegandosi al sito del Corriere di Arezzo.

Sempre il 3 aprile sarà inauguratala mostra storica presso la Casa dell'energia di Arezzo alle ore 18. Si tratta di un viaggio cronologico, attraverso 40 pannelli, che racconta le evoluzioni di Arezzo con l'ausilio di prime pagine e foto degli archivi del giornale. La mostra sarà itinerante e raggiungerà poi i maggiori centri della provincia di Arezzo.

Alle ore 20.30 è in programma al teatro Petrarca l'evento inaugurale. E' prevista, fra gli altri, la presenza del presidente Eugenio Giani che sarà intervistata dal direttore responsabile, Sergio Casagrande.

Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco ci sarà il trio comico aretino Gli Avanzi di balera. E ancora l'allenatore Serse Cosmi, l'ex giocatore Alessandro Calori, Daniele Bennati ex Ct della nazionale italiana di ciclismo e l'ex amaranto Menchino Neri e molti altri. Nel corso della serata verrà premiato l'aretino dell'anno.