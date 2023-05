Sport Hockey: Ultimo impegno stagionale domenica per il Carrefour Alice contro il Prato 14 maggio 2023

Redazione Grosseto: Cala domenica alle 18, alla pista Mario Parri di via Mercurio, il sipario sulla stagione di serie B. Il Carrefour Alice Grosseto, ultimo in classifica insieme alla Focacceria Orlando di Forte dei Marmi, è attesa alla sfida con la capolista Startit Prato. Un match sulla carta impari anche se il tecnico biancorosso Fabio Bellan ha chiesto la disponibilità del portiere Tommaso Bruni, di Lorenzo Alfieri e di Alessandro Bardini per rinforzare l’organico e per aiutare Bruzzi e compagni a congedarsi dal pubblico amico con una buona prestazione. La squadra grossetana è reduce dal pareggio contro il Forte dei Marmi, al termine di un incontro iniziato nel migliore dei modi e rovinato nella parte centrale prima di una bella rimonta conclusiva. La squadra biancorossa, che per strada ha perso l’esperienza di Alessandro Filippeschi, ha alternato buone prestazioni a incontri difficili. Il percorso di crescita è comunque appena iniziato e dalla prossima settimana i ragazzi continueranno a lavorare per migliorare il loro rendimento in vista della prossima stagione. Qualche curiosità statistica: Leonardo Ciupi è il miglior realizzatore del Grosseto con 19 reti, seguito da Tommaso Giusti a 12. Gli altri marcatori: Bruzzi 8, Alfieri 7, Filippeschi 4, Bardini 2. Giusti ha collezionato il maggior numero di presenze, 11; a dieci capitan Bruzzi, Ciupi e il portiere Del Viva; a nove Casini. Seguici





