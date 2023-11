Hockey: Tutte vincenti le giovanili del Castiglione nel fine settimana

L’under17 batte 9-4 l’Spv Viareggio B, l’under15 i Pumas Ancora Viareggio 8-3, e l’under 13 il Prato 14-0. Giovedì in pista la serie B



Castiglione della Pescaia: Fine settimana di sole vittorie per le giovanili della Blue Factor con Massimo Bracali in panchina. L’under 17 ha centrato il successo al Casa Mora, regolando l’Spv Viareggio B di Andrea Biagi per 9-4. Poker di gol per Filippo Agresti, e tripletta di Francesco Cornacchini e reti di Palushi e Diego Bracali, al termine comunque di una gara combattuta.

Sul velluto anche l’under15, a guidare la squadra oltre a Bracali anche Federico Paghi: sempre al Casa Mora vittoria per 8-3 contro i Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci. Ancora un poker di gol di Filippo Agresti, doppietta di Francesco Cornacchini e reti di Turbanti e Diego Bracali.

Larga vittoria infine dell’under13: 14-0 al pala Rogai contro il Prato di Jacopo Raggioli. Cinque reti portano la firma di Lorenzo Cornacchi e Filippo Bagnoli, doppiette di Michele De Salvatore e Thomas Nucci.