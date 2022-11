Hockey: super derby tra Edilfox Grosseto e Forte dei Marmi

Grosseto: Con Il super derby toscano tra Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e GDS impianti Forte dei Marmi, in programma sulla pista Mario Parri, riprende mercoledì sera, alle 20:45, il cammino del massimo campionato di hockey che si era fermato dopo sei giornate, per far spazio alla nazionale italiana, che ha archiviato i World Games in Argentina con un quarto posto pieno di rimpianti.



I biancorossi di Michele Achilli tornano in campo per difendere un quarto posto figlio di una serie di brillanti risultati. Prima della lunga pausa, Saavedra e compagni hanno collezionato quattro vittorie , due in casa, con Montecchio e CGC Viareggio, e due in trasferta, a Sandrigo e Monza. L’Edilfox ha pareggiato a Sarzana e perso l'unica gara sulla pista amica di via Mercurio contro Vercelli, nell'Opening day.

«La ripresa dopo una sosta - dice il presidente Stefano Osti - è sempre una sorpresa. Riparte praticamente un nuovo campionato e c'è da capire come questa interruzione ha inciso sul ritmo gara dei nostri giocatori, che prima della pausa hanno mostrato una condizione invidiabile. Da una parte è un bene ripartire subito con una sfida impegnativa contro Forte dei Marmi: servirà a tenere alta l'attenzione».

Durante la sosta i ragazzi di Achilli hanno vinto anche un torneo a Sarzana, con i liguri e il Seregno, mostrando un gioco brillante e tanta voglia di rimanere nei quartieri nobili della serie A1. Sono quattro i punti che attualmente dividono le due rivali di mercoledì: tredici i punti dei maremmani, nove quelli dei versiliesi che hanno però una partita in meno. Per il Circolo Pattinatori la sfida con Il Forte apre un’impegnativa serie di incontri prima del secondo turno di Champions League (Diessbach, dal 16 al 18 dicembre): sei gare in 3 settimane, con la trasferta terribile sul campo del Trissino campione d’Italia e d’Europa, in programma già domenica prossima Unica nota positiva è che i grossetani dIsputeranno quattro di questi sei incontri nel centro sportivo di via Mercurio.





I precedenti. Nella passata stagione le due squadre si sono portate a casa tre punti a testa, sfruttando il fattore campo. Successo del Forte per 12-5 all’andata e risposta del Cp per 3-2 al ritorno. Nel computo totale degli scontri diretti sono tre le vittorie dei maremmani, cinque quelle dei versiliesi.

Le ultime dalla pista. L’Edilfox dovrà rinunciare a Serse Cabella, vittima di un infortunio al piede che lo terrà fuori anche a Trissino. Al suo posto Michele Achilli ha convocato Lorenzo Alfieri, uno dei giovani talenti della squadra di serie A2. Nel Forte dei Marmi, invece, in dubbio la presenza di Federico Ambrosio.

I convocati del Grosseto: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Alfieri.

Il programma della settima giornata: Cgc Viareggio-Montebello Telea Sandrigo-Gamma Sarzana Galileo Follonica TSC Monza Edilfox Grosseto-GDS Forte Ubroker Bassano-Trissino Engas Vercelli-Montecchio P. Wasken Lodi-Why Valdagno.

La classifica: Galileo Follonica e Ubroker Bassano 16; Hockey Trissino 15; Edilfox Grosseto 13; Gamma Sarzana 10; Wasken Lodi e GDS Forte dei Marmi 9; Engas Vercelli 8; Tierre Montebello 4; TeamServiceCar Monza, Cgc Viareggio, Why Sport Valdagno 3; Telea Medical Sandrigo 2; Montecchio Precalcino 0.