Hockey: Sorteggio abbordabile per il Cp Grosseto in Champions League

«Abbiamo ampie possibilità di passare alla fase successiva». Il presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, Stefano Osti, commenta così il sorteggio del primo turno di Champions League, in programma dal 13 al 15 ottobre.

Grosseto: Il quintetto di Michele Achilli ha pescato nell’urna della World Skate Europe il Noisy le Grand (Francia), Sporting Clube de Tomar (Portogallo) e Resg Walsum (Germania). Un gruppo sicuramente abbordabile per la formazione grossetana, diciottesima nel ranking mondiale, che nella passata edizione di Coppa Campioni ha vinto il turno inaugurale, superando la compagine catalana del Lleida, la francese Vendenne Roche sur Yon padrona di casa e l’inglese King’s Lynn.





La formazione più pericolosa di quest’anno sembra essere il Tomar, una delle migliori compagini portoghesi, mentre Noisy le Grand e Walsum non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo per Saavedra e compagni, che hanno esperienza da vendere e che vogliono ripetere la straordinaria annata appena andata in archivio.

«Per aumentare le possibilità di approdare al secondo turno – anticipa il massimo dirigente biancorosso Stefano Osti – cercheremo di organizzare l’evento, in programma dal 13 al 15 ottobre, nel centro sportivo di via Mercurio, che ha tutti i requisiti per alzare l’asticella, almeno a livello continentale. Da questa stagione non esiste più la norma che dà la possibilità alla squadra con il ranking peggiore di organizzare il concentramento e di conseguenza ci siamo già mossi con la Confederazione europea per portare in Maremma il quadrangolare».

Noisy Le Grand si trova nel dipartimento della Senna Saint Denis, nell’Ile da France, a una ventina di chilometri da Parigi; Walsum è nella Renania settentrionale nella regione della Vestfalia, mentre Tomar, l’antica sede dei templari, è situata nel distretto di Santarém, nella regione Centro, subregione Médio Tejo. È una graziosa cittadina dell'antico Ribatejo sulle rive del rio Nabão.