Hockey Serie B, la Blue Factor batte il Prato

Nella prima uscita della Coppa Italia, il Castiglione supera i lanieri. Poker di gol per Guarguaglini



Castiglione della Pescaia: Bella vittoria per la formazione di serie B della Blue Factor: al Casa Mora il Castiglione con Federico Paghi in panchina, ha regolato per 10-6 il Rizzo Costruzioni Prato di Mirko Masala. Gara ricca di occasioni e gol, con mattatore per i biancocelesti maremmani Diego Guarguaglini, autore alla fine di un poker di gol. Nel castiglione da segnalare l’esordio di Riccardo Bruzzi, 48 anni, la chioccia della squadra che si è messo a disposizione per aiutare nella crescita i più giovani. Domenica terza giornata con il derby a Grosseto.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-RIZZO COSTRUZIONI PRATO 10-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Del Viva; Brando Santoni, Riccardo Bruzzi, Riccardo Palushi, Mattia Piro, Samuel Cardi, Luca Mantovani, Mattia Ricceri, Diego Guarguaglini. Allenatore Federico Paghi.

RIZZO COSTRUZIONI PRATO: Riccardo Masala, (Lapo Barsi); Juri Colzi, Oscara Barbani, Leonardo Ciardelli, Mikail Bucci, Samuele Targetti, Alberto Pacini, Jacopo Roggioli. Allenatore Mirko Masala.

ARBITRO: Daniele Moretti di Follonica.

RETI: pt (9-3) 2’14 Guarguaglini (C), 4’55 Barbani (P), 6’30 Bruzzi (C), 7’48 Barbani (P), 10’34 Piro (C), 12’19 Guarguaglini (C), 14’44 Cardi (C), 17’02 Barbani (P), 18’25 Piro (C), 19’02 Ricceri (C), 21’07 e 24’10 Guarguaglini (C); st 6’12 Piro (C), 6’34 Pacini (P), 10’47 e 10’49 Barbani (P).