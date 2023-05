Sport Hockey Serie B, al Casa Mora le Final Four 26 maggio 2023

26 maggio 2023 135

135 Stampa



Redazione La Blue Factor gioca contro Prato, Roller Matera e Pumas Viareggio

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora fine settimana con la Final Four di serie B, girone centro-sud, che qualifica la prima classificata in serie A2. In contemporanea si gioca a Mirandola il gruppo centro-nord, sempre con quattro squadre.

Molo intenso il programma delle partite nell’impianto castiglionese, con un girone all’italiana. S’inizia sabato 27 con la prima sfida alle 18 fra Primavera Prato e i Pumas Ancora Viareggio, e a seguire alle 20.45 la Blue Factor di Enrico Mariotti incrocia il Roller Matera.



Domenica quattro partite. Alle 11 Pumas Ancora Viareggio contro Roller Matera, alle 13 Primavera Prato-Castiglione, alle 16 Roller Matera-Primavera Prato e alle 18 la chiusura con Castiglione-Pumas Ancora Viareggio. Per la promozione in serie A2 è di fatto già qualificata la Primavera Prato, visto che tutte e tre le altre formazioni hanno una squadra nella serie cadetta.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Hockey Serie B, al Casa Mora le Final Four Hockey Serie B, al Casa Mora le Final Four 2023-05-26T11:21:00+02:00 258 it La Blue Factor gioca contro Prato, Roller Matera e Pumas Viareggio PT1M /media/images/serie-B-Hc-Castiglione-2023.jpg /media/images/thumbs/x600-serie-B-Hc-Castiglione-2023.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 26 May 2023 11:21:00 GMT