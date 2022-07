Hockey. Sarà il derby CP Grosseto-Follonica ad aprire campionato di A2

Grosseto: Prenderà il via il 7 gennaio 2023 con un derby casalingo contro il Follonica, il campionato di serie A2 per la formazione del Circolo Pattinatori 1951. La seconda squadra della società biancorossa guidata dal presidente Stefano Osti parteciperà al torneo cadetto con l’obiettivo di mantenere la categoria e far crescere i giovani che saranno inseriti in una rosa in via di definizione. Il Cp Grosseto, che nella passata stagione ha visto svanire i playoff all’ultima giornata, è stato inserito nel girone B, che comprende nove formazioni, delle quali tre arrivano dalla Maremma. Fanno parte del gruppo anche il Castiglione e il neopromosso Follonica, che ha vinto il campionato di serie B con il grossetano Franco Polverini.





Una delle novità di questa stagione in A2 è rappresentato dall’orario d’inizio delle gare interne del Circolo Pattinatori, che giocheranno il sabato alle 17, pronti a lasciare la pista all’Edilfox di serie A1 in caso di contemporaneità. Un orario, quello scelto dal consiglio della società, che dovrebbe permettere una maggiore visibilità e una maggiore affluenza nella pista Mario Parri. Dopo aver affrontato sabato 7 gennaio il Follonica, il Cp andrà a far visita domenica 15 al Roller Matera. Alla terza giornata turno di riposo per riprendere alla quarta giornata in casa con il Forte dei Marmi. Il derby d’andata con il Castiglione è previsto il 25 febbraio in via Mercurio.

Nel raggruppamento sono state inserite sei toscane (Grosseto, Follonica, Forte dei Marmi, Castiglione, Camaiore la matricola Pumas Viareggio), una ligure (Sarzana), una pugliese (Giovinazzo) e una della Basilicata (Matera). Il campionato di serie A2 sarà preceduto il 15 ottobre dalla Coppa Italia. Le tre grossetane si affronteranno tra loro in sei giornate che serviranno come riscaldamento al torneo.