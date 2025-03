Hockey. La serie B sabato ospita l’Spv Viareggio. L’under17 ha pareggiato in rimonta per 3-3, contro i Pumas Ancora Viareggio

Castiglione: Turno di riposo per la Blue Factor in serie A2 con il Castiglione che tornerà a giocare il 5 aprile, ancora in trasferta a Viareggio contro i Pumas. In pista sabato la squadra di serie B, che sfoggerà sulle maglie la coccarda tricolore della Coppa Italia: al Casa Mora, per la terza giornata di ritorno, ospita l’Spv Viareggio, alle 18 arbitro Francesco Marra di Salerno. Rinviata a sabato 5 aprile al Casa Mora la gara di ritorno contro il Cp Grosseto per l’under15 (battuto all’andata 10-2) nel girone dal primo al quarto posto.

Nel playoff che qualifica le prime due alle finali nazionali, l’under17 ha saputo recuperare una gara che sembrava persa: al Casa Mora i biancocelesti hanno chiuso sul 3-3 la sfida della terza giornata contro i Pumas Ancora Viareggio. Sfida vibrante con capovolgimenti di fronte continuo. Vantaggio Castiglione dopo 3’: sull’allungo di Tommaso Bracali, deviazione vincente di Diego Bracali. A rispondere l’ex Benvenuti che in due minuti ribalta il punteggio. Prima con una discesa da destra e tiro che fa secco Shareef, e poi insacca il tap-in sulla respinta corta del portiere, 2-1. Nel finale di frazione su punizione di prima, Pesavento mette dentro il 3-1 viareggino. Nella ripresa la Blue Factor attacca e dopo 8’ Remedi aggancia Bracali: dal tiro libero Cornacchini batte Davanzo, 3-2. Nemmeno un minuto e mezzo dopo e il Castiglione pareggia. Cornacchini esce da dietro porta e con un diagonale strettissimo infila l’angolino più lontano, 3-3. I Pumas resistono con 9 falli di squadra. Per il Castiglione secondo pari consecutivo, ma sempre in corsa per il passaggio alle finali.