Aperto il bando per gli eventi estivi delle Pro loco

Grosseto: Pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle associazioni Pro loco presenti nel territorio comunale per l'anno 2025. Le domande per il contributo dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto sito in piazza Duomo 1 o tramite pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le ore 12 del 30/04/2025. Per maggiori informazioni: www.comune.grosseto.it

